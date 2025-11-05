Detienen a hombre que acosó a Claudia Sheinbaum frente a Palacio Nacional

Un hombre que acosó a la presidenta Claudia Sheinbaum en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El incidente ocurrió la noche del martes, cuando la mandataria salía de una reunión en Palacio Nacional y se acercó a saludar a varias personas reunidas en la zona.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el individuo se aproximó de manera invasiva e intentó besar a la presidenta, lo que generó incomodidad y reacciones inmediatas entre los presentes.

Sheinbaum mantuvo la calma y continuó su recorrido, mientras su equipo de seguridad intervino para contener la situación.

IDENTIFICAN Y ARRESTAN AL RESPONSABLE

Según el Registro Nacional de Detenciones, el hombre fue identificado como Uriel "N", quien fue capturado en el callejón Condesa, entre Tacuba y 5 de Mayo, alrededor de las 21:00 horas.

Actualmente se encuentra bajo custodia del Ministerio Público, en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, ubicada en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

El periodista Carlos Jiménez, del programa C4 en Alerta, difundió la fotografía del detenido, confirmando que la captura fue realizada por agentes de la SSC capitalina.

REACCIONES Y RESPALDO A LA PRESIDENTA

El episodio provocó una ola de solidaridad hacia la mandataria.

El grupo parlamentario de Morena en la Ciudad de México condenó el acto y lo calificó como un reflejo de la cultura machista que persiste en el país.

"Rechazamos el acoso del que fue víctima la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. La misoginia y las agresiones que buscan menoscabar el liderazgo de las mujeres no tienen cabida en México", señaló el comunicado del partido.

Por su parte, Ricardo Monreal, líder de la mayoría en la Cámara de Diputados, pidió reforzar la seguridad de la presidenta.

"Sheinbaum es una mujer cercana al pueblo, pero no se puede bajar la guardia. Un solo desequilibrado puede poner en riesgo su integridad y la estabilidad del país", advirtió.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la carpeta de investigación.

Si la presidenta presenta una querella formal, Uriel "N" podría ser vinculado a proceso en las próximas 48 horas.

CLARA BRUGADA: "EN LA CIUDAD DE MÉXICO NO HAY LUGAR PARA EL ACOSO"

La jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, confirmó la detención y reiteró su compromiso con la cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.

A través de sus redes sociales, afirmó que se procederá conforme a la ley y subrayó que "la presidenta tiene derecho a caminar libremente por las calles de su ciudad".