Nacional / México

VIDEO | Así vivía un niño de 3 años abandonado en una casa que parecía basurero

Una mujer ebria llegó a la vivienda cuando los agentes tenían bajo resguardo al menor; se apersonó como la mamá, pero hubo dudas

Nov. 04, 2025
En condiciones deplorables y en total abandono, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México rescataron a un niño de tres años que fue hallado dentro de un domicilio en la Alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron mientras los agentes realizaban labores de investigación en la zona de Canal de Río Churubusco, entre las calles Cosmógrafos y Diplomáticos, en la colonia San José Aculco. En ese momento, un hombre se acercó y alertó a los oficiales respecto a un menor que llevaba varias horas llorando dentro de una casa, aparentemente sin la presencia de un adulto.

imagen-cuerpo

Los uniformados acudieron al sitio, ingresaron con apoyo de vecinos y hallaron al pequeño en el segundo piso del inmueble: no tenía supervisión, estaba sucio, sin zapatos ni ropa en la parte inferior del cuerpo, además de que presentaba descuido físico y emocional.

De inmediato, los agentes resguardaron al pequeñito, lo abrigaron y le dieron agua y alimentos para estabilizarlo; instantes después, una mujer en aparente estado de ebriedad llegó al lugar y se apersonó como la madre del menor; sin embargo, al no poder acreditar el parentesco, ambos fueron trasladados al Ministerio Público, donde se iniciaron las investigaciones para determinar la relación entre ambos y definir su situación jurídica.

Las autoridades informaron que el caso fue canalizado a las instancias competentes de protección a la infancia, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias en las que el menor fue dejado solo.

Edel Osuna
Edel Osuna
