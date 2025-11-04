  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 4 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

"La paz es un anhelo de los mexicanos" afirma obispo secretario de la CEM

La Conferencia del Episcopado Mexicano exigió a las autoridades combatir con determinación e inteligencia la violencia

Nov. 04, 2025
Las familias y las organizaciones civiles también deben ayudar en la reconstrucción del tejido social, resaltó Mons. Hector M. Pérez.
Las familias y las organizaciones civiles también deben ayudar en la reconstrucción del tejido social, resaltó Mons. Hector M. Pérez.

México atraviesa un momento de grandes desafíos sociales y políticos, donde la violencia, la corrupción y la desigualdad amenazan con despojar a sus ciudadanos de la esperanza en un futuro pacífico.

Sin embargo, a pesar de estas dificultades, la paz sigue siendo un anhelo profundo y compartido por millones de mexicanos, así lo expresó Monseñor Héctor Mario Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México y secretario de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

En un artículo publicado en el medio DesdeLaFe.mx, el obispo pidió reflexionar sobre cuál es el papel de cada persona en la construcción de la paz en el país y resaltó que ésta no es solo responsabilidad del gobierno.

Afirmo que, si bien las autoridades deben garantizar el orden y la seguridad, la cooperación de los ciudadanos es crucial. La justicia es la base de la paz, y como señaló el Papa León XIV, "cuando la justicia vacila, la paz se convierte en un espejismo".

LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ DEPENDE DE TODOS

La violencia relacionada con el crimen organizado, la desigualdad social y la polarización política son algunos de los mayores obstáculos que enfrenta México.

Sin embargo, Monseñor Pérez subrayó que la construcción de una paz duradera depende de la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Las familias, las escuelas, las organizaciones civiles, los partidos políticos, los movimientos sociales y las comunidades religiosas deben colaborar para promover el respeto, la solidaridad y el compromiso cívico.

CEM LLAMA A COMBATIR EL CRIMEN CON DETERMINACIÓN

En un comunicado aparte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lamentó los hechos donde perdió la vida Carlos Manzo, alcalde de Uruapan Michoacán a quien el episcopado mexicano se refirió como alguien que "desafió el estado violentado que se vivía en su municipio".

La CEM exigió a las autoridades combatir con determinación e inteligencia el verdadero crimen que es la violencia que viven no solo los actores políticos sino miles de personas que día a día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar actividades comerciales y recreativas.

Asimismo se ofreció el "Diálogo Nacional por la Paz" como un espacio de encuentro y coordinación para alcanzar la construcción de una patria donde todos vivan dignamente, en paz y libertad. 

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Sheinbaum desmiente supuesta identificación del asesino del alcalde de Uruapan
Nacional / México

Sheinbaum desmiente supuesta identificación del asesino del alcalde de Uruapan

Noviembre 04, 2025

La presidenta asegura que continúan las investigaciones, ya que la identidad del agresor sigue siendo desconocida y no ha sido confirmada oficialmente

Claudia Sheinbaum se reúne con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, en Palacio Nacional
Nacional / México

Claudia Sheinbaum se reúne con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, en Palacio Nacional

Noviembre 04, 2025

La reunión ocurre en el contexto del anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, bajo un amplio dispositivo de seguridad durante esta tarde

México rechaza ruptura diplomática con Perú y sostiene postura por asilo político a Betssy Chávez
Nacional / México

México rechaza ruptura diplomática con Perú y sostiene postura por asilo político a Betssy Chávez

Noviembre 04, 2025

El subsecretario de la SRE explicó que la Constitución reconoce el derecho de toda persona a buscar y recibir este tipo de asistencia