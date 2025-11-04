  • 24° C
Nacional / México

Sheinbaum desmiente supuesta identificación del asesino del alcalde de Uruapan

La presidenta asegura que continúan las investigaciones, ya que la identidad del agresor sigue siendo desconocida y no ha sido confirmada oficialmente

Nov. 04, 2025
Sheinbaum reiteró que el gobierno federal apoya plenamente a las autoridades estatales en la investigación.
Sheinbaum Pardo aclaró este martes que no ha sido identificado el asesino del alcalde, pese a versiones de distintas fuentes que apuntan a Osvaldo Gutiérrez Vázquez como el presunto agresor captado en el lugar de los hechos.

Durante su conferencia del 4 de noviembre en Palacio Nacional, la mandataria explicó que toda información sobre el atacante no ha sido confirmada de manera oficial y que el caso aún continúa siendo investigado por la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

Fuentes federales de seguridad indicaron previamente que el presunto agresor, conocido como "El Cuate", sería originario de la colonia Miguel Hidalgo de Apatzingán y familiar de un individuo apodado "El Prángana", operador de los hermanos Álvarez Ayala, Ramón "R1" y Rafael "R2", vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

APOYO MÁXIMO POR PARTE DEL GOBIERNO

Sheinbaum reiteró que el gobierno federal apoya plenamente a las autoridades estatales en la investigación y no descartó que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).

"Todos condenamos el homicidio y lo primero que tiene que haber es justicia. Si es necesario, y así lo solicitan, atraer el caso por la Fiscalía General, se apoyará tanto a la Fiscalía General como a la Fiscalía del Estado", declaró la mandataria.

Redacción
