Nacional / México

Identifican a los detenidos tras el enfrentamiento en Guasave; iban bien apertrechados

Entre ellos no estaba "El Chapo Isidro"; los tipos llevaban fuerte armamento, así como también contaban con equipo táctico. Ya están ante el MPF

Nov. 03, 2025
Luego de su presentación ante el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía General de la República (FGR), los cuatro sujetos detenidos tras el enfrentamiento en La Brecha, Guasave, Sinaloa, estos fueron identificados.

Extraoficialmente se indicó que quien era uno de los capturados era Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo Isidro", líder del Cártel de Guasave y por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares.

Sin embargo, los detenidos son Luis, "N" y Ernesto, "N", originarios de Guasave; Aarón, "N", oriundo de Nogales, Sonora, y el cuarto llamado Luis, "N", de Navolato.

Como se indicó, en la reyerta entre efectivos de las Fuerzas Federales y presuntos sicarios, perdieron la vida 13 gatilleros; aseguraron 7 vehículos, además de 800 cartuchos.

También les encontraron 17 rifles de asalto llamados fusiles Kalashnikov, más conocidos como AK-47 o "cuernos de chivo", así como equipo táctico; 3 fusiles tipo M4, uno calibre .223 mm y 2 calibre 5.5, así como 8 vehículos.

Todos ellos fueron llevados en medio de un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la FGR en Los Mochis, donde rindieron declaración ante el MPF, donde se determinará su situación legal.

En el operativo participaron efectivos del Ejército, de la Marina, Guardia Nacional y de la Policía Estatal; además, durante el enfrentamiento fueron apoyados por un helicóptero de de la Marina, además de patrullas artilladas y blindadas.

El intenso intercambio de disparos, que duró desde las 12:30 a las 14:00 horas, cobró la vida de 13 presuntos sicarios, el rescate de 9 personas privadas de la libertad y la detención de los cuatro anteriores.

Edel Osuna
Edel Osuna
