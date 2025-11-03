  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Caso Carlos Manzo: Identifican al asesino material del alcalde de Uruapan

Al parecer, el sujeto fue contratado por el líder de un grupo delincuencial, quien es ligado al CJNG, señalaron autoridades

Nov. 03, 2025
Caso Carlos Manzo: Identifican al asesino material del alcalde de Uruapan

Tras días de permanecer en calidad de desconocido, por fin este lunes 3 de noviembre el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ultimado a tiros en un evento el sábado 1 de noviembre, fue identificado.

De acuerdo con las autoridades, quienes confirmaron a un medio nacional la identidad del asesino, señalaron que se trata de un joven llamado Osvaldo Gutiérrez Velázquez, apodado "El Cuate", originario del municipio de Apatzingán.

Las pruebas que se le practicaron para determinar si había disparado (rodizonato de sodio) resultó positiva; además, se determinó que consumía metanfetamina y mariguana.

Al parecer, el autor material del asesinato del político michoacano es familiar de Omar Farías Chávez, alias "El Prángana" o "El Fénix", un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Farías Gómez, se indicó, es extorsionador, además de que se le considera aliado de un grupo delictivo que opera en Apatzingán, conocido como "Las 3R", iniciales que corresponden a los nombres de tres hermanos de apellidos Álvarez Ayala: Ramón (R1), Rafael (R2) y Roldán (R3).

imagen-cuerpo

El "R3", Roldán, fue alcalde de Apatzingán cobijado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2007 fue detenido en el llamado "Michoacanazo" junto con otros funcionarios; después fue liberado.

Además, fungió como funcionario estatal en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, y en 2024 contendió por la candidatura para ser diputado por Morena; sin embargo, y aunque salió en la tómbola de aspirantes plurinominales, quedó fuera.

En cuanto a Rafael y Ramón Álvarez Ayala, a inicios de septiembre de 2012, fueron detenidos y acusados como operadores del CJNG; el segundo fue señalado como hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", así como autor de bloqueos e incendios de vehículos en carreteras.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa de Uruapan
Nacional / México

Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa de Uruapan

Noviembre 03, 2025

Tras el asesinato ocurrido el 1 de noviembre, la síndica Hilda Flor del Campo asumió de manera provisional el cargo como encargada de despacho

¿Cayó "El Chapo Isidro" en el operativo en Guasave? Esto se sabe del más buscado de Sinaloa
Nacional / México

¿Cayó "El Chapo Isidro" en el operativo en Guasave? Esto se sabe del más buscado de Sinaloa

Noviembre 03, 2025

Extraoficialmente refieren que el capo, por el que el que Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares, fue detenido y llevado a Los Mochis

Este fue el resultado del fuerte enfrentamiento en Guasave entre fuerzas federales y sicarios
Nacional / México

Este fue el resultado del fuerte enfrentamiento en Guasave entre fuerzas federales y sicarios

Noviembre 03, 2025

Quienes resultaron detenidos ya fueron enviados a Los Mochis, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal