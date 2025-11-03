Caso Carlos Manzo: Identifican al asesino material del alcalde de Uruapan

Tras días de permanecer en calidad de desconocido, por fin este lunes 3 de noviembre el asesino del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ultimado a tiros en un evento el sábado 1 de noviembre, fue identificado.

De acuerdo con las autoridades, quienes confirmaron a un medio nacional la identidad del asesino, señalaron que se trata de un joven llamado Osvaldo Gutiérrez Velázquez, apodado "El Cuate", originario del municipio de Apatzingán.

Las pruebas que se le practicaron para determinar si había disparado (rodizonato de sodio) resultó positiva; además, se determinó que consumía metanfetamina y mariguana.

Al parecer, el autor material del asesinato del político michoacano es familiar de Omar Farías Chávez, alias "El Prángana" o "El Fénix", un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Farías Gómez, se indicó, es extorsionador, además de que se le considera aliado de un grupo delictivo que opera en Apatzingán, conocido como "Las 3R", iniciales que corresponden a los nombres de tres hermanos de apellidos Álvarez Ayala: Ramón (R1), Rafael (R2) y Roldán (R3).

El "R3", Roldán, fue alcalde de Apatzingán cobijado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en 2007 fue detenido en el llamado "Michoacanazo" junto con otros funcionarios; después fue liberado.

Además, fungió como funcionario estatal en los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, y en 2024 contendió por la candidatura para ser diputado por Morena; sin embargo, y aunque salió en la tómbola de aspirantes plurinominales, quedó fuera.

En cuanto a Rafael y Ramón Álvarez Ayala, a inicios de septiembre de 2012, fueron detenidos y acusados como operadores del CJNG; el segundo fue señalado como hombre de confianza de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", así como autor de bloqueos e incendios de vehículos en carreteras.