Este fue el resultado del fuerte enfrentamiento en Guasave entre fuerzas federales y sicarios

Alrededor de las 12:30 horas de este lunes 3 de noviembre, Guasave, Sinaloa, fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros de la delincuencia organizada, quienes atacaron por sorpresa a los castrenses, quienes repelieron la agresión.

Información de distintos medios y del propio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la confrontación inició luego de una persecución desde la comunidad de Pericos hasta que llegaron al puente que conduce a la comunidad de La Brecha, donde fueron sorprendidos.

Cerca de las 14:00 horas, tras el intercambio de balas, el saldo fue de 13 civiles muertos, cuatro detenidos y el rescate de nueve personas que estaban privadas de la libertad.

En el enfrentamiento para repeler la agresión armada participaron efectivos del Ejército, de la Marina, Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

TRASLADAN A DETENIDOS A LOS MOCHIS

Tras el operativo, tanto los cuatro detenidos, como siete vehículos, armamento vario, y municiones y cargadores, fueron asegurados, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

Todo fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público Federal (MPF) abrirá una investigación.

Los sujetos fueron trasladados en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el que participaron patrullas de las fuerzas que participaron en el enfrentamiento, lo que despertó el temor y asombro entre la población.