  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 3 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Este fue el resultado del fuerte enfrentamiento en Guasave entre fuerzas federales y sicarios

Quienes resultaron detenidos ya fueron enviados a Los Mochis, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal

Nov. 03, 2025
Este fue el resultado del fuerte enfrentamiento en Guasave entre fuerzas federales y sicarios

Alrededor de las 12:30 horas de este lunes 3 de noviembre, Guasave, Sinaloa, fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre fuerzas federales y miembros de la delincuencia organizada, quienes atacaron por sorpresa a los castrenses, quienes repelieron la agresión.

Información de distintos medios y del propio Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) la confrontación inició luego de una persecución desde la comunidad de Pericos hasta que llegaron al puente que conduce a la comunidad de La Brecha, donde fueron sorprendidos.

imagen-cuerpo

Cerca de las 14:00 horas, tras el intercambio de balas, el saldo fue de 13 civiles muertos, cuatro detenidos y el rescate de nueve personas que estaban privadas de la libertad.

En el enfrentamiento para repeler la agresión armada participaron efectivos del Ejército, de la Marina, Policía Estatal y de la Guardia Nacional.

TRASLADAN A DETENIDOS A LOS MOCHIS

Tras el operativo, tanto los cuatro detenidos, como siete vehículos, armamento vario, y municiones y cargadores, fueron asegurados, las cuales fueron puestas a disposición de la autoridad competente.

imagen-cuerpo

Todo fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde el Ministerio Público Federal (MPF) abrirá una investigación.

Los sujetos fueron trasladados en medio de un fuerte operativo de seguridad, en el que participaron patrullas de las fuerzas que participaron en el enfrentamiento, lo que despertó el temor y asombro entre la población.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Vicente Fox dice que si el Gobierno no puede con la delincuencia que deje que ellos hagan el trabajo
Nacional / México

Vicente Fox dice que si el Gobierno no puede con la delincuencia que deje que ellos hagan el trabajo

Noviembre 03, 2025

El sexenio del expresidente de México no estuvo exento de hechos violentos; aquí te dejamos los más destacados momentos

Chobani dona más de dos mil despensas al Banco de Alimentos de México
Nacional / México

Chobani dona más de dos mil despensas al Banco de Alimentos de México

Noviembre 03, 2025

La compañía cerró su Let´s Eat Week con un día de convivencia para sus empleados en "La Textilera", en la Ciudad de México

Revelan videos sobre la operación de asesinato contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan
Nacional / México

Revelan videos sobre la operación de asesinato contra Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan

Noviembre 03, 2025

Las investigaciones continúan para determinar la identidad completa del atacante y su posible relación con otros hechos violentos registrados