Perfilan a Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, como alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se perfila para ser ser la próxima alcaldesa de Uruapan, Michoacán, tras el trágico asesinato de su esposo el 1 de noviembre.

Aunque aún no se confirma oficialmente, reportes extraoficiales indican que el cabildo de Uruapan ha perfilado a Quiroz como la opción más adecuada para continuar el legado político de Manzo.

A dos días del asesinato, Grecia Quiroz, quien se desempeñaba como presidenta honoraria del DIF Uruapan, ha expresado su compromiso de continuar la lucha emprendida por su difunto esposo.

Sin embargo, aunque se ha anunciado su designación, la decisión debe ser ratificada por el Congreso del Estado de Michoacán para que se haga oficial.

UN DISCURSO FUERTE EN EL HOMENAJE A CARLOS MANZO

La síndica Hilda Flor del Campo Maldonado asumió de manera provisional el cargo como encargada de despacho, mientras se formaliza el nombramiento de Quiroz.

En su discurso, Grecia Quiroz aseguró que no se rendirán ante las adversidades y seguirá trabajando por el bienestar de Uruapan, buscando mantener el proyecto que Carlos Manzo lideró hasta su muerte.

Este suceso marca un momento crucial para la política local, ya que se espera que la transición de liderazgo se realice de manera rápida para dar continuidad al gobierno municipal.