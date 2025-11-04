Claudia Sheinbaum se reúne con Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, en Palacio Nacional

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo este martes 4 de noviembre una reunión privada con Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez, quien fue asesinado el pasado sábado durante un acto público en el centro de esa ciudad.

De acuerdo con fuentes oficiales, Quiroz llegó a Palacio Nacional minutos después de las 14:00 horas, a bordo de una camioneta gris Oxford y custodiada por dos vehículos de la Guardia Nacional.

Grecia Quiroz llega a Palacio Nacional escoltada por fuerzas federales.



La viuda del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se reunirá con la presidenta Sheinbaum.



Su acceso se realizó por el estacionamiento del recinto histórico, bajo un amplio dispositivo de seguridad. Elementos armados de la Guardia Nacional resguardaron el perímetro durante su entrada y permanecieron en las inmediaciones durante el encuentro.

La reunión ocurre en el contexto del anuncio del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia federal impulsada tras el homicidio del alcalde, que busca reforzar la seguridad en municipios donde la violencia ha escalado por disputas entre grupos criminales.

ASESINATO DE CARLOS MANZO

Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre, mientras participaba en un evento con la comunidad. Sujetos armados irrumpieron en el lugar y abrieron fuego, hiriendo de muerte al edil.

Su muerte ha generado conmoción en Michoacán, una de las entidades más golpeadas por la violencia política y el crimen organizado. En medio de la tragedia, Grecia Quiroz ha emergido como una figura clave en Uruapan.

La también activista y simpatizante del movimiento independiente local ha sido mencionada entre los posibles perfiles para asumir la presidencia municipal, en sustitución de su esposo.

Diversos sectores ciudadanos han expresado su respaldo, argumentando que su nombramiento representaría la continuidad de los proyectos sociales y comunitarios que impulsaba Manzo Rodríguez.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni la propia Quiroz han dado declaraciones públicas sobre el contenido de la reunión. Sin embargo, se espera que en los próximos días se definan las acciones concretas del Plan Michoacán y el posible rumbo político de Uruapan tras el atentado.