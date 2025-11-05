Claudia Sheinbaum denuncia al hombre que la acosó y afirma que "fue un episodio lamentable"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, denunció públicamente este miércoles 5 de noviembre haber sido víctima de acoso sexual mientras caminaba por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina de este miércoles 5 de noviembre, la mandataria relató que el incidente ocurrió la tarde del martes 4 de noviembre, cuando se dirigía a pie desde Palacio Nacional hacia las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

EXPLICA POR QUÉ DECIDIÓ CAMINAR POR LAS CALLES DEL CENTRO HISTÓRICO

"Caminábamos rumbo a la SEP porque se nos había hecho tarde y era más rápido ir a pie. Mucha gente nos saludó sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada", explicó la presidenta.

De acuerdo con su testimonio, el hombre la abrazó por la espalda sin su consentimiento, acción que fue captada en video y difundida en redes sociales.

SHEINBAUM CONFIRMA QUE YA PRESENTÓ DENUNCIA CONTRA SU AGRESOR

Sheinbaum confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por el delito de acoso sexual, y que el agresor ya fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

"Fue un episodio lamentable. Nuestro espacio personal nadie lo debe vulnerar. Ningún hombre tiene derecho a hacerlo. Si esto le hacen a la presidenta, qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país", expresó.

La mandataria también condenó la actitud de algunos medios de comunicación que difundieron las imágenes del momento de la agresión, señalando que ello constituye una violación a la ley y alimenta el morbo. "No se debe lucrar con un acto de violencia. Eso también es una forma de agresión", puntualizó.

HOMBRE QUE TOCÓ A LA PRESIDENTA PERMANECE DETENIDO

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, mostró su respaldo a la presidenta y confirmó que el sujeto fue arrestado la noche del martes. "La presidenta no está sola. El agresor será procesado conforme a la ley", señaló.

Sheinbaum subrayó que no modificará sus rutinas ni medidas de seguridad tras el incidente. "No vamos a cambiar la manera en que somos. Seguiremos caminando cerca de la gente. No tenemos ningún riesgo conocido, y si lo hubiera, el Gabinete de Seguridad me lo informaría", declaró.

Finalmente, la presidenta llamó a visibilizar el acoso sexual como un delito que afecta diariamente a miles de mujeres en México. "Esto no puede pasar como algo menor. Debemos garantizar que ninguna mujer viva con miedo en las calles", concluyó.