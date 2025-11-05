Identifican a 8 de los 13 gatilleros abatidos en enfrentamiento en Guasave; algunos eran menores

El enfrentamiento armado que se registró al mediodía del lunes 3 de noviembre, en la comunidad de La Brecha, Guasave, Sinaloa, dejó como saldo 13 presuntos sicarios muertos, 9 personas secuestradas liberadas y 4 detenidos identificados el mismo día, así como aseguramiento de carros y armamento.

Con ese saldo, este miércoles 5 de noviembre se informó la identificación de ocho presuntos que perdieron la vida en el ataque a las fuerzas del orden (Ejército, Marina, Guardia Nacional y Policía Estatal), así como las edades, que fluctúan entre los 16 y 27 años; además de sus identidades, también se determinó su lugar de origen.

Los cuerpos de quienes resultaron sin vida fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) de Culiacán, donde serán entregados a sus familiares, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

Inicialmente los cuerpos permanecían en una funeraria de Guasave, frente al Hospital General No. 32 del Seguro Social, la cual desde la madrugada del martes permanecía custodiada por elementos federales.

Por otra parte, se indicó que los fallecidos pertenecía a una célula criminal identificada como Fuerzas Especiales Avendaño (FEA), quienes están vinculadas al Cártel de Sinaloa y a la facción de Los Mayos, liderados por Ismael Zambada Sicairos, "El Mayito Flaco".

ASÍ ESTUVO EL ENFRENTAMIENTO

Como se recordará, al filo del mediodía del lunes 3, efectivos de las Policía Estatal ubicaron por geolocalización en Pericos, Navolato, una camioneta con reporte de robo, por lo que a los tripulantes se les indicó que se detuvieran; en vez de eso, emprendieron la huida.

De inmediato se desató una persecución a la que se sumó un convoy armado, el cual se desplazaba por el río Sinaloa, iniciándose un tiroteo con las fuerzas del orden.

Cuando llegaban a La Brecha, Guasave, los 13 sicarios de la FEA iniciaron una balacera, la cual fue repelida por los agentes estatales, quienes fueron apoyados por el Ejército, Guardia Nacional y la Marina, que aportó un helicóptero Black Hawk.

El saldo: 13 presuntos sicarios armados muertos abatidos, 4 detenidos y 9 víctimas privación ilegal de la libertad rescatadas; además, en La Brecha aseguraron 20 armas largas, entre ellas 17 rifles AK-47 y 3 tipo M4, más de 800 cartuchos, equipo táctico, chalecos balísticos y 8 vehículos, algunos con blindaje artesanal.

En cuanto a los detenidos, estos fueron identificados como Aarón "N", Luis "H", Luis Javier "R" y Ernesto Alonso "J", de entre 20 y 39 años de edad, probables integrantes de Los Avendaño. Dos son de Navolato, uno de Guasave y el último de Nogales, Sonora.

Tanto los detenidos, como lo asegurado fueron enviados a Los Mochis, a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se sigue con la carpeta de investigación y determinar la función de los sicarios de las FEA.

Identidad y edad de los presuntos sicarios abatidos, pertenecientes a Los Avendaño:

Carlos Daniel B. T., originario de Culiacán, de 16 años

Diego Antonio C. G., originario de Guasave, de 21 años

Hugo Daniel O. C., originario de Navolato, de 16 años

Mario Alexis R. B., originario de El Salvador Alvarado, de 25 años de edad

Wilmar Exander L. I., originario de Culiacán, de 20 años

Yael Oswaldo B. V., originario de Ahome, de 23 años

Wilmer Iván G. G., con domicilio en Navolato, de 17 años

Alfredo M. L., originario de Badiraguato, de 27 años

Los cuerpos de los cinco restantes permanecen en calidad de desconocidos, pues no han sido reclamados por familiares, pero se presume que podrían ser de Sonora, como uno de los detenidos.