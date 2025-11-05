Corona Capital 2025: Estos son los países que participaran en el evento

El Corona Capital siempre ha sido mucho más que un festival: es una experiencia global donde la música borra fronteras. Cada año, la Ciudad de México se convierte en punto de encuentro para sonidos, culturas y estilos que difícilmente podríamos disfrutar en un mismo escenario sin tomar un avión. La edición 2025 no será la excepción: una auténtica travesía sonora que une guitarras californianas, sintetizadores nórdicos, folk australiano y el inconfundible ritmo británico.

ESTOS SON LOS PAÍSES QUE LLEGAN AL FESTIVAL CORONA CAPITAL

ESTADOS UNIDOS

La potencia musical de Estados Unidos vuelve a decir presente con una mezcla explosiva de leyendas y nuevas promesas.

Foo Fighters (viernes): el regreso más esperado con su característico rock cargado de energía.

(viernes): el regreso más esperado con su característico rock cargado de energía. Linkin Park (Viernes) : Una de la bandas mas fuertes en el mundo del rock regresa a la CDMX

: Una de la bandas mas fuertes en el mundo del rock regresa a la Queens of the Stone Age (viernes): riffs desérticos que rugen desde Arizona.

(viernes): riffs desérticos que rugen desde Arizona. Vampire Weekend (sábado) : pop sofisticado con ese toque neoyorquino que los distingue.

: pop sofisticado con ese toque neoyorquino que los distingue. Alabama Shakes (sábado) : soul sureño encabezado por la poderosa voz de Brittany Howard.

: soul sureño encabezado por la poderosa voz de Brittany Howard. SYML (domingo) : baladas íntimas y emocionales que invitan a detener el tiempo.

: baladas íntimas y emocionales que invitan a detener el tiempo. Chrissy Chlapecka (sábado) : provocación queer y beats hiperpop.

: provocación queer y beats hiperpop. Sarah Kinsley (viernes) : pop alternativo con tintes cinematográficos.

: pop alternativo con tintes cinematográficos. Waxahatchee (viernes): folk que toca fibras profundas.

Además, otras propuestas como Cults, Grizzly Bear, Half-Alive y Hippo Campus llevarán al público de la nostalgia a la experimentación sonora.

REINO UNIDO

El Reino Unido mantiene su tradición como semillero de innovación musical, con un cartel que va del britpop al post-rock.

Franz Ferdinand (viernes) : indie bailable con espíritu de los 2000.

: indie bailable con espíritu de los 2000. Garbage (viernes) : la fusión de grunge y electrónica sigue más vigente que nunca.

: la fusión de grunge y electrónica sigue más vigente que nunca. James (domingo) : melancolía noventera que conecta generaciones.

: melancolía noventera que conecta generaciones. Mogwai (sábado) : post-rock que se vive como una experiencia sensorial.

: post-rock que se vive como una experiencia sensorial. OMD (sábado) : synthpop elegante que resiste al paso del tiempo.

: synthpop elegante que resiste al paso del tiempo. Kaiser Chiefs (viernes) : celebran dos décadas de himnos vibrantes.

: celebran dos décadas de himnos vibrantes. Lucy Rose y Nilüfer Yanya (viernes): nuevas voces que refrescan el indie británico.

CANADÁ

El país del norte apuesta por el contraste entre lo electrónico y lo etéreo.

Debby Friday (viernes) : ganadora del Polaris Prize, combina techno, poesía y performance.

: ganadora del Polaris Prize, combina techno, poesía y performance. Men I Trust (domingo) : indie pop atmosférico ideal para perderse en la brisa sonora del festival.

: indie pop atmosférico ideal para perderse en la brisa sonora del festival. Australia: folk, honestidad y energía

Desde el otro lado del mundo llegan sonidos que van del folk introspectivo al garage más potente.

Hollow Coves (viernes) : melodías suaves que invitan a cerrar los ojos y diEn tres días, la Ciudad de México se transformará en el epicentro de la música global, un lugar donde lo clásico y lo experimental se encuentransfrutar.

: melodías suaves que invitan a cerrar los ojos y diEn tres días, la Ciudad de México se transformará en el epicentro de la música global, un lugar donde lo clásico y lo experimental se encuentransfrutar. Jet (viernes) : energía pura y nostalgia dosmilera en forma de rock de garaje.

: energía pura y nostalgia dosmilera en forma de rock de garaje. Angie McMahon (sábado): voz rasposa y letras honestas que conmueven.

ESCANDINAVIA Y ALREDEDORES

El norte de Europa traerá su característico aire místico, donde la melancolía se convierte en arte.