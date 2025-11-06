Localizan sin vida a los cuatro integrantes de una familia desaparecida en Reynosa; entre ellos una niña con discapacidad

Después de una semana de intensa búsqueda, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo sin vida de los cuatro integrantes de una familia de Reynosa, reportada como desaparecida desde el pasado 30 de octubre. La noticia ha causado gran conmoción en la comunidad fronteriza, especialmente por la muerte de una menor con discapacidad.

De acuerdo con los primeros informes, las víctimas fueron identificadas como Berenice Flores Flores, de 37 años; Heriberto González Santes, de 41; Ángel Manuel González Valencia, de 20, y la pequeña Claudia Estefanía González Flores, de tan solo 10 años.

UNA DESAPARICIÓN QUE MOVILIZÓ A TODA LA CIUDAD

Los familiares de las víctimas reportaron su desaparición luego de perder contacto telefónico con ellos. Al acudir a su domicilio, no encontraron rastro alguno. Una cámara de seguridad cercana captó la salida de la camioneta de la familia —una Ford Edge— alrededor de las 8:40 de la mañana, momento a partir del cual se perdió todo rastro.

Ante la falta de noticias, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas activaron las fichas de búsqueda y desplegaron un operativo en varios puntos del municipio.

EL HALLAZGO: UNA CAMIONETA, UN DOMICILIO Y UNA INVESTIGACIÓN EN CURSO

El martes 4 de noviembre, las autoridades localizaron la camioneta de la familia dentro de un domicilio en la colonia Valle Soleado. En ese mismo lugar, los investigadores descubrieron restos humanos enterrados en el patio, que más tarde fueron confirmados como pertenecientes a Claudia Estefanía, la niña de 10 años que padecía una discapacidad neurológica y requería atención médica constante.

Durante el operativo, dos personas —un hombre y una mujer— fueron detenidas como presuntos implicados en el crimen. Ambos se encuentran bajo investigación para determinar su grado de participación en los hechos.

LOS TRES ADULTOS FUERON HALLADOS EN OTRO PUNTO DEL MUNICIPIO

Horas después, en un terreno ubicado en la salida a San Fernando, los peritos localizaron los restos de los tres adultos. La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas realizó el levantamiento de los cuerpos y ordenó las autopsias correspondientes para esclarecer las causas de muerte y el momento exacto del fallecimiento.

INDIGNACIÓN Y DOLOR EN REYNOSA

La comunidad de Reynosa se encuentra consternada por la magnitud de la tragedia. Vecinos y amigos de la familia han expresado su indignación y exigieron justicia. La Fiscalía del Estado continúa recabando evidencia para reconstruir los hechos y determinar el móvil detrás de este crimen que ha conmocionado a todo Tamaulipas.