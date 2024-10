Cambio de horario en Mexicali: conoce la fecha y hora para atrasar tu reloj

El cambio de horario de invierno se acerca y aunque en gran parte del país este ajuste horario ya no se aplica, en ciudades fronterizas con Estados Unidos deben atrasar su reloj una hora. Un ejemplo es Mexicali, municipio de Baja California que deberá acoplar su horario al de EU con el fin de que las actividades comerciales y laborales puedan mantenerse de manera eficiente.

Este cambio busca aprovechar mejor la luz solar y ahorrar energía siguiendo las normativas vigentes en las ciudades fronterizas del norte de México. Es importante saber la fecha y hora exacta en que se deberá realizar el cambio de horario con el fin de que los ciudadanos de Mexicali no sufran inconvenientes y puedan seguir realizando sus actividades habituales.

¿QUÉ DÍA SE DEBERÁ HACER EL CAMBIO DE HORARIO EN MEXICALI?

Este cambio de horario viene sujeto a la Ley de Husos Horarios, donde se explica que solo ciudades ubicadas cerca de la frontera tendrán que hacer el cambio de horario respectivo y en este caso Mexicali es una de las localidades que tendrán que retrasar su reloj una hora con el fin de que sus horarios quede coordinado con el de Estados Unidos.

El cambio se deberá realizar el primer domingo de noviembre, en este caso en 2024, este día será el próximo 3 de este mes. Este día los habitantes de la ciudad deberán atrasar la hora cuando los relojes marquen las 02:00 am; por lo que cada deberán decir 01:00 am. Esto con el fin de que al amanecer el horario se encuentre coordinado con el país del norte y las actividades entre los ciudadanos de ambos países no se vean afectadas.

Recuerda que alrededor del año el cambio de horario se realiza dos veces, uno es respectivo a la temporada de verano y el otro en invierno; siempre es importante mantenerse al tanto sobre las fechas exactas en las que se hará dicho cambio.