¿Se atrasa o se adelanta el reloj? Esto es lo que se sabe del cambio de horario en México

El expresidente Andrés Manuel López Obrador retiró en su mandato el cambio de horario, aún hay varios estados del norte que siguen manteniendo esa práctica, eso se debe a su gran cercanía y estrecha relación con las actividades comerciales de Estados Unidos; cabe recalcar que dicho cambio no ocurre en todos los estados, es solamente en ciertas ciudades.

En noviembre se realizará el cambio de horario en los relojes de México, dándole la bienvenida al horario de invierno. Si todavía no tienes claro cómo se debe modificar la hora, no te preocupes, a continuación te lo detallaremos para que no haya más confusiones.

¿CUÁNDO HACER EL CAMBIO DE HORARIO?

Aunque el cambio de horario en gran parte de los estados ya no se realiza, aún hay partes en México en los que se sigue haciendo la modificación. Ya faltan unas semanas para que se haga, pero suele existir la principal duda sobre si se adelanta o se atrasa el reloj.

Es una modificación en el que se cambiará hora de verano por el horario de invierno. Según la Ley de Husos Horarios, solamente los estados más próximos a la frontera deberán modificar sus relojes, en especial las siguientes entidades:

Baja California: Ensenada, Playa Rosarito, Tecate, Tijuana, Mexicali.

Chihuahua: Práxedis G. Guerrero, Janos, Guadalupe, Manuel Benavides, Ojinaga, Ascensión, Juárez, Coyamel del Sotol.

Coahuila: Piedras Negras, Guerrero, Hidalgo, Acuña, Zaragoza, Jiménez, Nava, Ocampo.

Nuevo León: Los Aldama, Anáhuac.

Tamaulipas: Reynosa, Matamoros, Camargo, Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Río Bravo, Valle Hermoso, Gustavo Díaz Ordaz.

El cambio de horario se realizará el 3 de noviembre del 2024, a las 2:00 horas; en pocas palabras, debemos atrasar nuestros relojes una hora, por lo que deben marcar a la 1:00 de la madrugada, un cambio que ya muchos teléfonos suelen tener en automático, o que puedes hacer manualmente.

Por otro lado, el cambio de horario de verano del 2025, se estima que se realizará el 9 o 30 de marzo, se adelantará una hora, aunque para ello se notificará conforme la fecha se vaya acercando.

Ahora tendrás una hora de sueño más, además de poder disfrutar de la luz natural del día, realiza el cambio de forma oportuna, te será más fácil y evitarás alguna confusión. Recuerda que los estados del centro y sur de México no deben modificar su reloj.