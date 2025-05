Beltrones: "Da gusto que el Gobierno Federal nos escuche acerca del gusano barrenador"

Manlio Fabio Beltrones, senador por Sonora, dijo que, el que el Gobierno Federal escuche y tome acción, esto con relación a su propuesta de blindaje de la frontera sur de Sonora, vigente a partir de hoy, como lo anunció el titular de SadeR, Julio Berdegué.

Con el fin de evitar el paso de ganado ilegal y contaminado por gusano barrenador a México, desde el pasado 26 de abril, el legislador sonorense levantó la voz y particularmente el pasado lunes 19, en entrevista en radio del Sur de Sonora, urgió la vigilancia en la frontera sur, mediante la instalación de puntos de vigilancia de elementos de la Guardia Nacional para impedir el paso de ganado contaminado.

CLARIDAD

"Urgimos a que se cierre la frontera sur, que la cierren para que no haya la introducción de más ganado con posible infección, hasta que tengamos la seguridad de que tenemos controlado este problema con las moscas estériles necesarias".

"El gobierno de los Estados Unidos le pidió al actual gobierno que enviará 10 mil soldados a la frontera norte para que no pasaran seres humanos, no podríamos nosotros de esos 10 mil, mandar unos mil de la Guardia Nacional a la frontera sur y evitar que mínimamente no se introduzca ganado ilegalmente y contaminado", aclaró Beltrones.

PANORAMA

El titular de Sader, dio a conocer en sus redes sociales que la Guardia Nacional inició acciones de control y patrullaje en el sur del País, para enfrentar la movilización irregular de ganado, "El comercio de ganado en México debe ser legal y seguro" precisa la publicación.

El legislador sonorense consideró que ahora también es pertinente una mayor exigencia de México para lograr una real cooperación y compromiso de las naciones centroamericanas en el combate frontal al gusano barrenador.

Agregó que ha trascendido que, por acuerdo de México y EU, lo que era la planta binacional productora de moscas estériles para la erradicación del gusano barrenador del ganado en Chiapas que operó de 1972 a 2013, es ahora un cuartel general de la Guardia Nacional de donde se espera dirija esfuerzos para combatir la introducción ilegal de ganado contaminado centroamericano a la frontera norte y de ahí a Estados Unidos, es decir, frenar lo que para el senador sonorense es el huachicol ganadero.

Manlio Fabio Beltrones espera que estas acciones rindan frutos y se logre la reapertura de la frontera y con ello vuelva la certidumbre en los estados de vocación económica ganadera, como el que representa.