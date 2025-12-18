  • 24° C
Nacional / México

Balacera y persecución en colonia Juárez, Ciudad de México, deja personas lesionadas

La movilización policiaca terminó en un intercambio de disparos, con personas detenidas y un elemento de seguridad traslado al hospital

Dic. 18, 2025
Durante la intervención, un sujeto disparó contra los elementos de seguridad
Una intensa jornada de seguridad se vivió la mañana de este jueves 18 de diciembre en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, después de que un operativo policiaco para combatir el delito de extorsión derivara en un enfrentamiento con armas de fuego.

El despliegue se realizó en la calle Río Ebro, en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde elementos de Inteligencia e Investigación Policial de la SSC detectaron actividades sospechosas relacionadas con posibles extorsionadores. Durante la intervención, al menos un individuo abrió fuego contra los agentes, lo que obligó a los efectivos a responder para proteger su integridad.

Tras el intercambio de disparos, los uniformados lograron arrestar a cuatro personas, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes. El oficial que resultó herido recibió atención médica en un hospital después de ser atendido en el lugar de los hechos.

La presencia policial fue acompañada de un helicóptero, el cual coordinó las acciones desde el aire, así como de patrullas y agentes que realizaron recorridos en edificios y azoteas cercanas para asegurar la zona y localizar a los posibles agresores. La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que las acciones continúan en curso mientras se revisan mayores indicios y se fortalecen las medidas de vigilancia. 

Vecinos de la zona reportaron escuchar detonaciones y observar un despliegue considerable de policías y vehículos de emergencia, lo que generó cierres viales temporales en puntos cercanos a Paseo de la Reforma y Río Nazas. Las autoridades han hecho un llamado para que la ciudadanía evite acercarse al área mientras persiste la presencia de las fuerzas de seguridad. 

Este tipo de operativos se han intensificado en la capital en respuesta al incremento de denuncias vinculadas a distintos delitos, incluida la extorsión, que ha sido objeto de múltiples acciones por parte de la SSC en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Las autoridades han destacado la importancia de este tipo de trabajos de inteligencia para desarticular redes delictivas y reducir la incidencia en zonas urbanas clave. 

Hasta el momento no se han difundido identidades de las personas detenidas ni detalles sobre los cargos específicos que enfrentarán, mientras que las investigaciones siguen su curso para determinar las circunstancias exactas que derivaron en la balacera.

Fernanda Rodríguez
