Asesinan al exalcalde de Ignacio Zaragoza, Lauro Orozco Gómez, en un ataque armado

La tarde de este miércoles se confirmó el asesinato de Lauro Orozco Gómez, quien gobernó en tres ocasiones el municipio de Ignacio Zaragoza, Chihuahua. La Fiscalía General del Estado informó que ya se realizan las investigaciones para esclarecer el crimen que ha conmocionado a la comunidad.

CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE

El reporte se recibió a las 14:19 horas. Elementos de la Agencia Estatal de Investigación acudieron a la calle Josefa Ortiz de Domínguez, luego de que un radio operador de Seguridad Pública alertara sobre una persona sin vida dentro de un vehículo.

Al llegar, los agentes localizaron una camioneta Chevrolet Cheyenne gris. En el interior se encontraba el cuerpo del exalcalde, con impactos de bala visibles. Los primeros peritajes indican dos heridas de entrada: una en el pómulo izquierdo, con salida en el ojo derecho, y otra en el cuello del mismo lado, sin salida.

El equipo de Servicios Periciales aseguró dos teléfonos celulares y dos casquillos calibre 9 mm como parte de las pruebas clave para la investigación. El personal del SEMEFO realizó el levantamiento del cuerpo para practicar la necropsia correspondiente.

Durante las primeras entrevistas, un familiar informó que Orozco Gómez había salido de su casa rumbo a una bodega donde almacenaba cerveza, relacionada con su negocio de venta de vinos y licores.

TRAYECTORIA DEL EXALCALDE Y REACCIONES

Lauro Orozco Gómez ocupó la presidencia municipal de Ignacio Zaragoza en los periodos 2004-2007, 2018-2021 y 2021-2024. Tras terminar su último mandato, buscó una diputación local por Movimiento Ciudadano.

El partido emitió un mensaje en el que lamentó el homicidio y envió condolencias a la familia, subrayando que el trabajo del exalcalde deja una huella importante en la comunidad. El diputado federal Alfredo “El Caballo” Lozoya también expresó su indignación y urgió a fortalecer la seguridad en zonas rurales, donde la presencia policial suele ser limitada.

VIOLENCIA CRECIENTE EN CHIHUAHUA

El crimen ocurre en un contexto complicado para Chihuahua, una de las entidades más afectadas por la violencia en México. Solo entre enero y octubre de este año, se han registrado más de mil homicidios dolosos.

La comunidad de Ignacio Zaragoza y compañeros de Orozco Gómez exigen una investigación clara, rápida y transparente que permita identificar a los responsables y evitar que este asesinato quede en la impunidad.