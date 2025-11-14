Capturan en Chihuahua a sospechoso de abuso sexual buscado en Sonora

Un hombre de 38 años, identificado como probable responsable del delito de abuso sexual reiterado agravado, fue detenido en el estado de Chihuahua tras ser buscado por autoridades de Sonora. La captura ocurrió en la zona Noroeste del estado, como parte de un operativo coordinado entre corporaciones de ambos gobiernos.

OPERATIVO DE CAPTURA EN CASAS GRANDES

La detención fue realizada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación, quienes ejecutaron la orden de aprehensión solicitada por Sonora. El operativo se llevó a cabo en el cruce de las calles Eduardo Contreras y Benito Juárez, en la colonia Dublán, del municipio de Casas Grandes.

De acuerdo con la información oficial, la cooperación entre la policía ministerial de Sonora y los agentes chihuahuenses permitió ubicar y asegurar al sospechoso sin incidentes.

INFORMACIÓN DEL CASO EN SONORA

Las autoridades de Chihuahua no brindaron detalles sobre el proceso penal que se sigue en Sonora, ni se ofreció información sobre las víctimas o el contexto de los hechos. La Fiscalía estatal únicamente confirmó que actuó en respuesta a una solicitud formal de colaboración interestatal.

PRÓXIMOS PASOS LEGALES

Tras su captura, el hombre será trasladado a Sonora, donde continuará su proceso judicial. Será la Fiscalía sonorense la encargada de determinar su situación legal y de avanzar en las audiencias conforme a lo que marque la ley.