Operativo sorpresa en penal de Aguaruto: aseguran celulares, armas y objetos prohibidos en Culiacán

La mañana del 14 de noviembre de 2025, autoridades de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo sorpresa en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán. El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), y contó con el apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las fiscalías federal y estatal.

El operativo se concentró en dos módulos del penal, donde los equipos realizaron una revisión exhaustiva para detectar artículos que pudieran poner en riesgo la seguridad interna.

OBJETOS ASEGURADOS DURANTE LA REVISIÓN

Durante la inspección, las autoridades lograron asegurar diversos objetos prohibidos que se encontraban en posesión de las personas privadas de la libertad. Entre lo decomisado se encontró:

6 teléfonos celulares

16 puntas artesanales

11 cargadores para celular

4 objetos contundentes

1 módem

Todo el material quedó a disposición de las autoridades ministeriales, quienes iniciarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades.

OPERATIVO SIN INCIDENTES Y CON RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

Para reforzar la seguridad, bases de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano resguardaron la periferia del penal durante toda la intervención. Las autoridades informaron que el operativo concluyó sin incidentes y fue ejecutado bajo estricto respeto a los derechos humanos de las personas internas.

Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reiteraron su compromiso de mantener el orden dentro de los centros penitenciarios y evitar que artículos prohibidos circulen al interior, donde representan riesgos tanto para los internos como para el personal.

Finalmente, se recordó a la ciudadanía la importancia de colaborar con las autoridades mediante la denuncia. Para emergencias, se mantiene disponible la línea 911, y para reportes anónimos, el número 089.