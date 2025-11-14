Bet365 responde tras bloqueo en México: ¿Qué pasará con el dinero de los usuarios?

La plataforma de apuestas Bet365 enfrenta uno de sus episodios más tensos tras quedar inhabilitada en México, un hecho que encendió la molestia y la incertidumbre entre miles de usuarios que dependen de su servicio para realizar apuestas deportivas o participar en juegos de casino en línea.

¿QUÉ PASÓ CON BET365 Y BETANO?

El bloqueo ocurrió esta semana, en medio de un operativo más amplio del gobierno federal contra presunto lavado de dinero en casas de apuestas digitales vinculadas a concesiones de Grupo Salinas.

El problema estalló cuando usuarios reportaron que los sitios y aplicaciones de Bet365 y Betano dejaron de funcionar sin previo aviso.

Desde temprano, redes como X se llenaron de quejas: personas que no podían iniciar sesión, cuentas aparentemente inaccesibles y apuestas en curso que quedaron en el limbo. La preocupación más repetida era evidente: "¿Y mi dinero?"

La tensión aumentó cuando se confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) había inhabilitado ambas plataformas como parte de una investigación sobre posible lavado de dinero por parte de casinos y operadores digitales que trabajan bajo los permisos Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca, ambos relacionados con Grupo Salinas.

BET365 LANZA COMUNICADO TRAS BLOQUEO Y QUEJAS DE USUARIOS EN MÉXICO

Betano guardó silencio, pero Bet365 salió a dar la cara. La plataforma publicó un mensaje dirigido a sus clientes en México, reconociendo la caída del servicio y ofreciendo una explicación breve, asegurando que están trabajando "arduamente" para restablecerlo.

Además, Bet365 insistió en que todas las cuentas están seguras y que los fondos de los usuarios permanecen protegidos. También aseguró que el equipo técnico opera 24/7 para resolver la situación y que las actualizaciones se enviarán directamente a los usuarios registrados.

Mientras tanto, la molestia continúa. Muchos usuarios lamentan la falta de claridad y temen que sus depósitos o ganancias se pierdan. Otros critican que instituciones financieras intervengan sin ofrecer información detallada a quienes usan estas plataformas de manera habitual.

Bet365 y Betano, ampliamente utilizadas para apuestas en futbol, box, tenis, ciclismo, Fórmula 1 y una larga lista de deportes internacionales, operaban además con casinos virtuales, ruletas, póker y tragamonedas.

Hoy, sus servicios están suspendidos y hasta que la investigación avance, todo indica que el panorama seguirá incierto para miles de usuarios que utilizan estas plataformas para apuestas y juegos de casino en línea.