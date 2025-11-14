Sheinbaum asegura que en México "hay plena libertad de manifestación" ante marcha del 15 de noviembre

A un día de la movilización convocada para este 15 de noviembre por integrantes de la Generación Z, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que en México existe plena libertad para protestar, siempre que las expresiones se realicen de manera pacífica y sin actos de violencia.

Durante su conferencia matutina, la titular del Ejecutivo subrayó que el país garantiza el derecho a la libre manifestación y llamó a los participantes a ejercerlo con responsabilidad.

SHEINBAUM ASEGURA QUE EN MÉXICO "HAY PLENA LIBERTAD DE MANIFESTACIÓN

"México es un país libre. Estamos de acuerdo en la libertad de manifestación. Se pueden manifestar todos aquellos que lo quieran hacer, siempre y cuando sea de manera pacífica y sin actos de violencia", afirmó.

Sheinbaum también señaló que, aunque reconoce que algunos jóvenes pueden tener inconformidades legítimas, la convocatoria a la marcha fue amplificada por sectores de la oposición. "Fue la oposición quien levantó mucho esta marcha: el PRI, el PAN y personalidades vinculadas con ellos", aseguró.

La mandataria pidió a quienes planean asistir a la movilización revisar la investigación presentada este jueves por Miguel Elorza, de Infodemia, quien dijo expuso el origen de la convocatoria en redes sociales y los actores que intervinieron en su difusión.

En el mismo mensaje, Sheinbaum informó sobre las reuniones de seguridad realizadas en Michoacán como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Detalló que el general secretario, el almirante y el secretario de Seguridad sostuvieron encuentros con autoridades municipales y empresarios en Morelia y Uruapan, con el propósito de dar seguimiento a los operativos en la región. Añadió que estos encuentros se repetirán cada 15 días para mantener un monitoreo constante de la situación.

La presidenta reiteró que su gobierno es respetuoso de las manifestaciones y que el diálogo sigue siendo la vía para atender cualquier inconformidad. "México es un país libre, se pueden manifestar, y todos aquellos que lo quieran hacer, siempre buscamos que sea de manera pacífica", concluyó.