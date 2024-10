Angélica Rivera rompe el silencio ante cuestionamientos sobre su pasado con Peña Nieto

Angélica Rivera, conocida como "La Gaviota", ha decidido abordar su historia con Enrique Peña Nieto, el expresidente de México, en medio de la controversia que rodea su relación, incluso cinco años después de su separación. La actriz ha estado en el centro de atención tras la reciente entrevista de su hija, Sofía Castro, donde se revelaron detalles sobre la vida familiar durante el mandato presidencial (2012-2018).

En el programa "La Magia del Caos", Sofía compartió que el divorcio de su madre y Peña Nieto fue un golpe emocional significativo para ella, incluso más que la separación de sus propios padres.

"Me dolió más el divorcio de Enrique y mi mamá que el de mis papás", expresó. La joven habló sobre la dinámica familiar, recordando momentos difíciles y las restricciones que enfrentaron como parte de la familia presidencial.

ANGÉLICA RIVERA HABLA SOBRE EPN

La revelación de Sofía ha llevado a varios medios a buscar la opinión de Angélica Rivera, quien fue interceptada junto a su hija en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante las preguntas sobre su matrimonio y separación, Rivera respondió de manera enigmática: "Ya lo diré yo en su momento".

La actriz también mencionó estar abierta a nuevas oportunidades en el amor, afirmando: "Siempre me he dado una oportunidad en el amor... no necesito un hombre para mantenerme bella".

¿ANGÉLICA RIVERA VOLVERÁ A LAS TELENOVELAS?

La actriz de destilando amor, aprovecho la oportunidad para anunciar que está trabajando en un libro de memorias, donde podría detallar su relación con Peña Nieto, y expresó su deseo de retomar su carrera actoral en 2025.

"Espero encontrar un proyecto lindo, un proyecto interesante, de amor", concluyó, dejando a sus seguidores con la expectativa de su posible regreso a la televisión.

La historia de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto sigue capturando la atención del público, y con el anuncio de su libro y su regreso a la actuación, la ex primera dama promete seguir siendo un tema de conversación en el ámbito del entretenimiento y la política en México.