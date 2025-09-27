Amores Perros será proyectado en Bellas Artes, esto es lo que se sabe

En el marco de las actividades especiales por el 25 aniversario de Amores Perros, se ha confirmado una proyección muy especial que tendrá lugar nada menos que en el Palacio de Bellas Artes, uno de los recintos culturales más importantes de México.

La película que marcó el debut de Alejandro González Iñárritu y Guillermo Arriaga, y que se convirtió en un clásico del cine nacional, tendrá un espacio de lujo para conmemorar su legado.

GUSTAVO SANTAOLALLA DARÁ CONCIERTO EN EL EVENTO

La experiencia será doblemente especial, ya que no solo se podrá ver Amores Perros en una sala histórica, sino que también habrá un concierto a cargo de Gustavo Santaolalla. El reconocido productor y músico, responsable de la banda sonora original de la cinta, interpretará piezas que han acompañado a la película desde su estreno en el año 2000.

Además, se proyectará una versión restaurada de la película, realizada a partir del negativo original de cámara en 35 mm. El proceso, a cargo de Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films, se hizo en resolución 4K de 16 bits. Tanto el color como la imagen fueron supervisados y aprobados por el propio Iñárritu y el director de fotografía Rodrigo Prieto.

FECHA, HORA Y BOLETOS DE LA PROYECCIÓN

La cita está programada para el próximo 6 de octubre en Bellas Artes. El acceso al recinto será a las 18:15 horas, mientras que la proyección de la cinta comenzará a las 19:00 horas.

El elenco original, encabezado por Gael García Bernal, Emilio Echevarría, Vanessa Bauche y Alejandra Barraza, volverá a brillar en la pantalla grande frente a una audiencia que celebra el aniversario de este clásico del cine mexicano.

Los boletos ya están disponibles tanto en las taquillas del Palacio de Bellas Artes como a través de Ticketmaster, con precios accesibles que van de los 80 a los 160 pesos.