Detienen a madre y padrastro de Paloma Nicole, adolescente que murió tras cirugía estética

La Fiscalía General del Estado de Durango confirmó este sábado 27 de septiembre la detención de la madre y el padrastro de Paloma Nicole, una joven de 14 años que falleció luego de someterse a una cirugía estética.

Ambos fueron identificados como Paloma "E" y Víctor "R", y estarían directamente implicados en la realización del procedimiento que derivó en la muerte de la menor.

Aunque las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre las acusaciones formales, se espera que en las próximas horas se amplíe la información sobre los cargos que enfrentarán.

El caso ha conmocionado a la sociedad duranguense y generado un fuerte debate sobre la responsabilidad parental y la práctica de cirugías estéticas en menores de edad.

COPRISED DESMIENTE DIAGNÓSTICO DE COVID DE PALOMA NICOLE

De acuerdo con la investigación, la madre de Paloma Nicole aseguró inicialmente que viajarían a la sierra de Durango el pasado 11 de septiembre para aislarse debido a un supuesto contagio de Covid-19, lo que explicaría su incomunicación.

Sin embargo, una verificación realizada por la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised) confirmó que la prueba presentada para justificar dicho contagio era falsa, ya que no existía ningún registro en el laboratorio señalado.

¿CUÁL FUE LA CAUSA DE MUERTE DE PAOLA NICOLE?

Por su parte, el padre biológico de la adolescente, Carlos Arellano, denunció que nunca otorgó su consentimiento para que su hija fuera sometida a una cirugía estética.

Según declaró, el 15 de septiembre recibió la notificación de que la menor se encontraba hospitalizada y grave en la Clínica Santa María. Al llegar, la encontró intubada y en coma tras un paro cardiorrespiratorio.

La causa de muerte de Paloma Nicole fue diagnosticada como edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

No obstante, durante el velorio, el padre descubrió cicatrices y los implantes colocados en el cuerpo de la joven, confirmando que había sido sometida a un procedimiento de aumento de senos.

Este hallazgo desató la exigencia de una investigación profunda, que ahora coloca en el centro a la madre y al padrastro como presuntos responsables, no solo de ocultar información, sino de haber propiciado una cirugía prohibida para una menor de edad.

El caso sigue bajo investigación y se espera que las autoridades determinen las sanciones correspondientes.