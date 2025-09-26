Angie Miller, novia del cantante colombiano B King, asesinado en Edomex, habría sido detenida

La influencer y modelo Angélica Yetsey Torrini León, conocida como Angie Miller, fue detenida el pasado 23 de septiembre de 2025 en Tlalnepantla de Baz, Estado de México, en relación con el asesinato de los músicos colombianos B-King y DJ Regio Clown.

DETENCIÓN DE ANGIE MILLER

La detención fue ejecutada por la Coordinación General de Combate al Secuestro (MEX), según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La ficha de detención describe a Angie Miller como una mujer de 1.61 m de estatura, delgada, de tez clara, con cabello largo lacio teñido de rubio, frente amplia, cejas medianas, ojos cafés, nariz pequeña recta y labios regulares.

En el momento de su aprehensión vestía un vestido negro "strapless" y zapatillas nude.

Aunque inicialmente su estatus fue de detenida, fuentes oficiales indicaron que al 26 de septiembre figura como "liberada", sin que se hayan dado a conocer públicamente las razones legales de su liberación, ya sea por falta de pruebas, recursos legales o cambios en su situación procesal.

HABÍA SIDO REPORTADA COMO DESAPARECIDA

De forma inicial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) había reportado la desaparición de Angie Miller. Incluso emitió una ficha de búsqueda en la que se señalaba que la joven fue vista por última vez el 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez.

Sin embargo, la SSPC aclaró que ese mismo martes, a la mañana, Angie Miller había sido detenida en Tlalnepantla de Baz, lo que desató confusión sobre su verdadero paradero.

CASO DE LOS MÚSICOS COLOMBIANOS ASESINADOS EN EDOMEX

Los cantantes colombianos Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) desaparecieron el 16 de septiembre, tras acudir a un gimnasio en Polanco, Ciudad de México. Sus cuerpos fueron encontrados el 22 de septiembre, desmembrados, en Cocotitlán, Estado de México.

Las fiscalías de CDMX y del Estado de México mantienen abiertas carpetas de investigación por el doble homicidio, enfocándose en las últimas personas que estuvieron con los músicos.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE ANGIE MILLER EN REDES SOCIALES

La actividad digital de Angie Miller se detuvo abruptamente el día de su detención, lo que fue interpretado como desaparición. En Instagram, donde cuenta con más de 134 mil seguidores, su última publicación fue una foto de B-King acompañada del mensaje:

"Que tu música te traiga con bien". La publicación superó los cinco mil "me gusta" y generó cientos de comentarios de apoyo.

En TikTok, su último video la muestra recostada junto al cantante colombiano, con un mensaje cargado de nostalgia: "Me duele el alma. Te voy a querer por siempre, mi king".

Aunque se le ha vinculado sentimentalmente con el cantante, versiones extraoficiales indican que apenas se conocían desde hace unas semanas.

A pesar de su liberación, las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del doble asesinato, así como determinar qué personas estuvieron involucradas en el crimen que ha conmocionado a la comunidad artística.