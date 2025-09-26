Google Discover: Así puedes ver de primera mano las noticias de DIARIO DEL YAQUI

Google es el gigante tecnológico que actualmente domina el acceso a internet con su navegador; esa preferencia sentó las bases para determinar, con base en ciertos elementos, el posicionamiento de las páginas.

En el segmento de noticias, una de las herramientas que han resultado más útiles tanto para medios, como para internautas es Google Discover, una herramienta que permite al usuario acceder rápidamente a las noticias sobre los acontecimientos más relevantes en todo el mundo.

GOOGLE DISCOVER CAMBIA: ADIÓS ALGORITMO

Ahora bien, debido a que no se puede quedar rezagado, Google Discover cambió y ahora le dijo adiós a su algoritmo para centrarse en el seguimiento; es decir, revolucionó la forma cómo consumimos información a través de nuestros dispositivos.

Por ello, en la más reciente actualización de Google Discover el usuario podrá acceder de forma rápida a las noticias, ya que añadió el botón de "SEGUIR" en las notas que muestra en el feed.

En ese contexto, desde hace 83 años, DIARIO DEL YAQUI ha informado con veracidad el acontecer diario en Cajeme, Sonora, México y el mundo, y desde que surgió internet se alzó como un medio de confianza para mantenerse al día.

Es decir, si eres seguidor de DIARIO DEL YAQUI y en el feed de Google Discover aparece este medio, a un lado de la nota aparecerá el botón "SEGUIR"; con ello, el internauta podrá personalizar la información con base en el medio que desee seguir.

Al seguir a DIARIO DEL YAQUI en Google, verás las noticias de su sitio web, así como sus publicaciones en las distintas redes sociales, a fin de que te mantengas informado en todos los formatos.

PASO A PASO PARA SEGUIR A DIARIO DEL YAQUI EN GOOGLE DISCOVER

Como te comentamos, DIARIO DEL YAQUI lleva 83 años informando con veracidad y puntualidad el acontecer diario, por lo que para que estés al tanto de todo, te dejamos el paso a paso de cómo configurar Google Discover y estar al tanto de las noticias y redes sociales, tanto en Android como en iOS.

·Abre Google: En Android, desplaza la pantalla de inicio a la derecha a fin de que accedas a Discover. En iOS, abre la app de Google y entra desde ahí. En caso de que no cuentes con la app Google Discover, puedes descárgala desde la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store)

·Personaliza el feed: Cuando esté abierta la aplicación, asegúrate de que tu cuenta de Google esté conectada; luego, deslízate por el feed y busca una noticia publicada por DIARIO DEL YAQUI. En la parte inferior derecha verás un botón de "SEGUIR".

·Sigue a DIARIO DEL YAQUI: En cuanto pinches "SEGUIR", Google Discover interpretará priorizarás la información de DIARIO DEL YAQUI en el feed; desde ese instante, las noticias, reportajes y contenido multimedia empezarán a aparecer con frecuencia.

Así te mantendrás al día de lo que ocurre en la región, en el estado, en el país y en el mundo.