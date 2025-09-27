Abren Casa Roja de Frida Kahlo, ¿vas a visitarla?

La Ciudad de México suma un nuevo recinto cultural con la apertura de la Casa Roja, ahora Museo Casa Kahlo. Este espacio, ubicado en Aguayo 54, colonia Del Carmen en Coyoacán, busca mostrar una faceta más íntima y personal de Frida Kahlo, lejos de la figura pública y combativa que se conoce en la famosa Casa Azul.

De acuerdo con Mara Romeo Kahlo, sobrina nieta de la pintora, este lugar simboliza "el corazón de la familia Kahlo" y permite acercarse a la artista en un círculo más familiar y humano.

HISTORIAS FAMILIARES Y OBJETOS INÉDITOS

La Casa Roja fue habitada originalmente por los padres de Frida, Guillermo Kahlo y Matilde Calderón, y guarda en su interior valiosos recuerdos de la familia. Entre ellos se encuentran negativos fotográficos de Guillermo Kahlo, quien llegó de Alemania y se convirtió en el primer fotógrafo oficial de Porfirio Díaz.

En el sótano del recinto se exhiben cartas entre las hermanas Kahlo, objetos personales como el microscopio familiar, muñecas compradas por Frida en San Francisco y exvotos pintados por ella misma. Se dice que este espacio fue un refugio para la artista en momentos difíciles con Diego Rivera.

Incluso, en la cocina se recuperó un fresco original realizado por Frida con flores y árboles, acompañado de la inscripción "el mesón de los gorriones".

ESPACIOS DEDICADOS A SU VIDA ACADÉMICA Y FAMILIAR

El recorrido por la Casa Roja también revela la etapa de Frida como profesora en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. En este apartado se presentan obras de sus alumnos, conocidos como "Los Fridos": Arturo Estrada, Guillermo Monroy y Arturo García Bustos.

Asimismo, hay una sala dedicada a Cristina Kahlo, hermana de la pintora, quien fundó una organización para apoyar a mujeres solteras.

El visitante podrá encontrar además nueve obras originales de Frida, junto a fotografías, joyas y piezas de la colección Isolda P. Kahlo.

UN MUSEO RENOVADO PARA RECIBIR VISITANTES

El proyecto de transformación del inmueble estuvo a cargo de la arquitecta Mariana Doet Zepeda Orozco, quien adaptó los espacios para mejorar la experiencia del público. Según Adán García Fajardo, director del museo, se espera recibir entre 530 y 550 personas por día, aunque se dará acceso limitado a visitantes de último momento.

Los boletos ya están disponibles en taquillas y en la página oficial www.museocasakahlo.org

El precio de entrada es de 130 pesos para público general y 65 pesos para estudiantes, niños y adultos mayores.

LA FUNDACIÓN KAHLO Y NUEVOS PROYECTOS

La inauguración de la Casa Roja contó con el apoyo de la Fundación Kahlo, recientemente creada en Nueva York. Este organismo busca impulsar proyectos culturales y artísticos, siendo el primero el "Premio Arte Kahlo", que promoverá a nuevas generaciones de creadores.

La apertura oficial de la Casa Roja fue hoy 27 de septiembre, con horarios de miércoles a lunes de 10:00 a 19:00 horas. Un espacio que sin duda se convertirá en una parada obligada para quienes deseen conocer a Frida Kahlo desde una mirada más personal.