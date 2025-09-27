Lluvias provocan deslave del Mirador de San Carlos

Las intensas lluvias registradas al mediodía del sábado en San Carlos, Nuevo Guaymas, ocasionaron severos daños en el Mirador Escénico, obligando a las autoridades a cerrar el acceso a visitantes por motivos de seguridad.

DAÑOS EN EL MIRADOR Y CIERRE PREVENTIVO

Una toma aérea mostró que parte de la obra sufrió un deslave que afectó el cerco perimetral del mirador, lo que generó un riesgo para quienes transitaban por el lugar. Ante la situación, Protección Civil y autoridades municipales acudieron de inmediato para acordonar la zona y evaluar los daños.

COMERCIANTES AFECTADOS POR LA TORMENTA

Los vientos acompañados de la lluvia también impactaron directamente a los comerciantes del mirador, quienes se vieron obligados a suspender sus actividades tras los destrozos ocasionados en la zona comercial.

MÁS AFECTACIONES EN SAN CARLOS

Además del Mirador Escénico, las lluvias dejaron estragos en otros sectores de San Carlos. Se reportaron inundaciones en el bulevar Tetakawi y deslaves en el camino al Tular, complicando la movilidad de residentes y visitantes.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido información detallada sobre las medidas que se tomarán para la rehabilitación de los espacios afectados ni sobre el tiempo que permanecerá cerrado el mirador.