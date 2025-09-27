Choque entre dos embarcaciones de la Marina en Veracruz deja dos elementos lesionados

Un accidente marítimo se registró la mañana de este sábado frente al malecón del puerto de Veracruz, cuando dos embarcaciones tipo Defender de la Secretaría de Marina Armada de México colisionaron durante prácticas de adiestramiento.

Estas maniobras formaban parte de los preparativos para la conmemoración del 204 Aniversario de la creación de la institución naval.

El percance ocurrió ante la mirada de decenas de turistas y habitantes que disfrutaban de los ejercicios aéreos y marítimos programados como parte de los festejos previos a la ceremonia oficial.

El incidente generó momentos de tensión entre los asistentes, aunque rápidamente se confirmó que los hechos no pasaron a mayores.

LESIONES LEVES Y RESPUESTA INMEDIATA

De acuerdo con la Primera Región Naval, dos elementos resultaron con heridas leves tras el choque. Ambos fueron atendidos en el lugar por personal de Sanidad Naval, sin necesidad de ser trasladados a un hospital.

En un comunicado, la Secretaría de Marina destacó que, si bien este tipo de prácticas implican riesgos inherentes por su naturaleza operativa, se cuenta con protocolos de seguridad y atención inmediata para salvaguardar la integridad del personal; además, precisó que las embarcaciones involucradas fueron retiradas del área y se encuentran bajo revisión técnica.

LOS FESTEJOS CONTINÚAN

Pese al accidente, la dependencia federal informó que los preparativos para el 204 Aniversario de la Semar continúan conforme a lo planeado, cabe destacar que el acto oficial será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y se contempla diversas demostraciones aéreas y marítimas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

La Secretaría de Marina reiteró su compromiso con la seguridad de sus elementos y con la preservación de la tradición de rendir homenaje a la Armada de México en una fecha emblemática para la historia naval del país.