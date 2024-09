AMLO y Beatriz Gutiérrez Müller juntos en La Mañanera para despedirse

Este miércoles durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue acompañado de su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller para despedirse del pueblo de México y de la prensa.

"Como acordamos, invité a Beatriz para que platicara con ustedes y que me ayudara a contestar preguntas, ya estamos por terminar nuestra encomienda y ella quiere despedirse de ustedes y de toda la gente, y qué mejor que explicándoles lo que ella ha hecho, nos ha ayudado mucho, y le agradezco de todo corazón su apoyo, su solidaridad en toda esa travesía, esa odisea tan significativa, tan importante, tan humana de representar al noble pueblo de México", dijo López Obrador.

Gutiérrez Müller estuvo presente para contestar preguntas respecto a su experiencia durante el sexenio de su esposo y compartió detalles sobre su vida, siendo la primera vez que Beatriz acude a La Mañanera.

Anteriormente, el mandatario había mencionado que invitaría a Beatriz sin especificar la fecha. "No es servidora pública, formalmente hablando, no es primera dama, ella no aceptó eso, tiene sus razones, pero me ha ayudado mucho en la transformación como me ayudan millones de mexicanos", exclamó el presidente el pasado 1 de agosto.

GENERA EXPECTATIVA

El anuncio de López Obrador de la posible asistencia de su esposa Beatriz generó gran expectativa en la prensa, pues ella en todo su mandato no asumió el título de Primera Dama, lo cual ella misma explicó:

"Yo ya tenía esta idea porque mi esposo fue candidato tres veces: no hacer lo que consideré que no era correcto y con eso fui resolviendo bastantes cosas. En aquel tiempo plantee primero a pensar en hacer distinto sobre el espacio público de las mujeres, su presencia en la vía política y dejar atrás ideas rancias sobre el papel de las esposas de los gobernantes", respondió la doctora.

Beatriz Gutiérrez Müller es periodista y escritora, ha sido una figura activa en el ámbito cultural y académico. Está casada con Andrés Manuel López Obrador desde 2006 y desde entonces ha mantenido una presencia discreta, enfocada en su carrera y proyectos culturales.