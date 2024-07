"AMLO se retira y yo tengo que continuar": Gutiérrez Müller cierra ciclo con nuevo libro

La escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller ha anunciado la publicación de su más reciente libro, titulado "Feminismo silencioso". En un video compartido en sus redes sociales, Gutiérrez Müller explicó que la obra es el resultado de una reflexión personal llevada a cabo durante los últimos seis años, coincidiendo con el sexenio de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En el video, Gutiérrez Müller comenta sobre el futuro próximo tras el término del mandato de López Obrador en octubre, indicando que mientras él planea retirarse a su rancho en Palenque, ella continuará con su vida en la Ciudad de México para apoyar a su hijo menor.

"En esta tarea de apoyar a mi esposo estamos a punto de decirles adiós, él ya ha anunciado muchas veces que se va a retirar a un lugar que le gusta, va a estar tranquilo y yo tengo que continuar", expresó.

Gutiérrez Müller también mencionó que la decisión de escribir este libro surgió como una forma de cerrar un ciclo personal, vinculando el final del sexenio con su propia evolución y experiencias.

PLANES FUTUROS DE AMLO Y GUTIÉRREZ MÜLLER

El presidente López Obrador ha reiterado en varias ocasiones su intención de retirarse de la vida pública y dedicarse a la investigación sobre el México prehispánico en su rancho en Palenque.

En una conferencia matutina el 3 de julio, aclaró los rumores sobre un posible divorcio, afirmando que su separación geográfica de su esposa es temporal y que mantendrán visitas frecuentes.

"Se habla de que ya nos vamos a divorciar con Beatriz y no es cierto. Lo que pasa es que yo me voy a Palenque, Jesús va a terminar la preparatoria y va a entrar a la universidad. Ellos se van a quedar a vivir aquí y yo voy a estar visitándolos y ellos también me van a ir a visitar", explicó el mandatario.