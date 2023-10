AMLO: Tren Maya dará vida al sureste mexicano al menos por 100 años

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una gira de trabajo por la zona arqueológica de Uxmal, encabezando "La profundidad histórica y cultural de la gran nación Maya", en donde habló sobre la importancia de las obras que se están realizando en el sureste del país.

López Obrador manifestó que el Tren Maya, entre las otros trabajos que se llevan a cabo en la región, darán vida al sureste mexicano por al menos de 50 a 100 años, activando la economía de la zona.

Asimismo aprovechó para destacar que durante el primer trimestre de este 2023, el norte del país tuvo un crecimiento del 2 por ciento, en tanto que en el sur se alcanzó un 6 por ciento, algo que no había sucedido.

"El Tren nos va a ayudar a reactivar la economía, que haya empleo, que haya bienestar y de esto puede vivir mucho tiempo la gente, las nuevas generaciones, porque sí va a continuar y debe continuar la agricultura, la apicultura, la pesca, las artesanías, todo y la actividad petrolera que todavía va a tener demanda, en el mundo, el petróleo, pera ya nada más 20 o 30 años. Pero esto que estamos haciendo es para 50, medio siglo, un siglo. Esto le va a dar vida al sureste", expresó AMLO.

En el evento, el mandatario federal estuvo acompañado por el gobernador panista Mauricio Vila, así como del secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval; y el titular del INAH, Diego Prieto.

El titular del Ejecutivo agregó que los arqueólogos y restauradores que se encuentran trabajando en las obras del Tren Maya mantendrán su contrato vigente al menos hasta septiembre de 2024, pero, se comprometió a buscar la ampliación de este para el mes de diciembre de ese mismo año.

"Por eso es importante lo que se está haciendo, felicito a todos los que están trabajando en conservación. Me gusta 'restauración', no me gusta mucho la palabra 'conservación', pero sí se entiende que es acotado, nada más para el trabajo arqueológico", argumentó López Obrador.