AMLO sugiere voto por voto en Jalisco para resolver impugnación

Por: Luis Flores

En la mañanera de este 20 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recomendó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que vuelva a contar voto por voto la elección para gobernador, tras la petición de la candidata de su partido, Claudia Delgadillo, quien impugnó el resultado de los 20 Distritos electorales.

“Que se abran los paquetes y que se cuenten lo votos, eso es lo mejor, eso se resuelve en pocos días, y que este la autoridad electoral y que estén los representantes de los partidos y de las coaliciones, y voto por voto, casilla por casilla, un recuento, eso es lo mejor”, dijo AMLO.

CLARIDAD

López Obrador aseguró que si no quieren abrir los paquetes y volver a contar los votos de la elección local del pasado 2 de junio, es porque el proceso no se realizó con honestidad.

“Desde luego, hay que atenerse a lo que decida la autoridad electoral, lo mío es una simple opinión, pero si ayuda mucho porque ya con eso no hay sospechas, pero el que se niega abrir paquetes a contar es porque sabe que no actuaron con honestidad, con limpieza”, afirmó el presidente.

ANTECEDENTES

Ante esta situación AMLO recordó que en 2006 no se volvieron a contaron los votos, en la elección que perdió frente a Felipe Calderón, porque le dijeron que se tardarían en realizarlo.

“En 2006 cuando nos robaron la Presidencia, se negaron a eso. Utilizaron dos falacias, una que la ley no lo permitía, eso ya no aplica, porque la ley si lo permite. Eso fue el pretexto, el otro que llevaba mucho tiempo llevar a cabo el conteo, no, no lleva mucho tiempo”, expresó.

VOTACIÓN EN JALISCO

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana informó que Pablo Lemus por Movimiento Ciudadano obtuvo 1'626,941 votos, que representan 43.17 por ciento de la votación.

Para la coalición Juntos Seguiremos Haciendo Historia (Morena, PVEM, PT, Hagamos y Futuro) con Claudia Delgadillo sumó 1'440,161 votos, equivalente a 38.21 por ciento de los votos.

En el caso de Fuerza y Corazón por Jalisco (PAN, PRI, PRD), donde Laura Haro era la abanderada tuvo 609,957 votos, es decir, 16.18 por ciento.