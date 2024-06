Gobierno de AMLO destaca inversión en Distrito de Riego del Río Yaqui durante sexenio

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, informó sobre las obras hídricas llevadas a cabo en el pueblo Yaqui

Por: Luis Flores

En la mañanera de este jueves 20 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que no se había invertido tanto en obras hidráulicas como lo ha hecho su gobierno, entre ellas el Distrito de Riego del Río Yaqui.

AMLO destacó que antes de que concluya su gobierno, se terminarán las obras que se construyen en materia hídrica en diversas partes del país como presas, acueductos, distritos de riego, entre otros.

“Vamos informar al pueblo de México de los proyectos relacionados con el agua que se están construyendo, que vamos a terminar lo que tiene que ver con presas con acueductos, con distritos de riego, porque no hay mucha información, no se conoce y es una obra en su conjunto muy importante, sin precedente en muchos años. No se había invertido tanto en obras hidráulicas como en este gobierno”, indicó.

PROYECTOS HÍDRICOS

Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el Gobierno Federal construye 18 proyectos hídricos prioritarios en el país, con un costo de 110 mil 302 millones de pesos.

“Los Proyectos hídricos prioritarios, les estamos llamando prioritarios, tenemos muchas otras obras relacionadas con el agua, pero estos proyectos están siendo construidos para atender problemas específicos muy importantes para el país”, expuso en la mañanera de AMLO.

OBRAS PRESENTADAS

El director de Conagua detalló que en total se construyen más de 100 mil hectáreas de riego habilitadas e incorporadas, que beneficiarán a 24 millones 613 mil 306 personas, porque representa un caudal adicional de agua para uso público urbano de 24.55 metros cúbicos por segundo.

Entre las obras presentadas se encuentran: Acueducto Yaqui, Planta potabilizadora en Durango, Plan Hídrico Tula de Allende, Parque Ecológico Lago de Texcoco, Proyecto presa el Zapotillo, Acueducto Picachos-Mazatlán, Presa Santa María en Sinaloa, Presa la Libertad, Acueducto el Cuchillo, y Agua Saludable para la Laguna, entre otras.

OBRAS HÍDRICAS EN EL PUEBLO YAQUI

Aarón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Conagua, informó sobre las obras hídricas llevadas a cabo en el pueblo Yaqui en Sonora.

Indicó que tuvo una inversión de 9 mil 546.2 mdp, con un avance de poco más del 60 por ciento y la cual se planea concluir en septiembre de este año.