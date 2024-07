AMLO se lanza contra New York Times por críticas contra Donald Trump

Después que el periódico estadounidense The New York Times (NYT) difundiera una portada contra el candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, luego de haber sufrido un atentado el sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó la acción como "groserísima y de mal gusto".

En la mañanera de este miércoles 17 de julio, AMLO indicó que esto muestra que a nivel internacional existe una crisis de los medios. Acto seguido, mostró la portada publicada el domingo pasado por el diario en la que aparece una foto con la silueta de Trump y acompañada del texto "Falló las pruebas de liderazgo y traicionó a Estados Unidos. Los votantes deben rechazarlo en noviembre".

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Como parte de su defensa en favor del exmandatario de Estados Unidos, López Obrador se sumó a lo dicho por el magnate Elon Musk, quien describió a los editores del NYT como personas "insensibles y despreciables".

El mandatario federal utilizó este ejemplo para destacar que la "crisis de los medios de comunicación no es exclusiva de México", sino que también se presenta en otros países.

"Estamos hablando de esta crisis de medios para que no estemos pensando que sólo es México", comentó AMLO.

POLÉMICA

"Me preguntas sobre en dónde hay más manipulación, pues si nos atenemos a esto, allá porque no estamos hablando de cualquier periódico, ¡es el New York Times!", ironizó.

"Lo que hace el dinero, los billullos, porque la mayoría de los medios convencionales son empresas lucrativas y como estamos en una transformación y ahora el presupuesto no se les dirige a ellos sino al pueblo están enojadísimos", aclaró López Obrador.

"Lo interesante de esto es que a pesar de esta manipulación, la gente ya no les hace caso, es interesantísimo, porque esto no sucedía desde hacía mucho tiempo, yo diría desde nunca, aquí hemos hablado mucho como los conservadores controlaban la opinión general".