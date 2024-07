"Afortunadamente no lo asesinaron": AMLO condena atentado contra Donald Trump

En la mañanera de este lunes 15 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) condenó el atentado en contra del expresidente Donald Trump, ocurrido el sábado durante un mitin al aire libre en Pennsylvania.

AMLO celebró que Donald Trump no murió en el atentado, además reflexionó que aunque hay adversarios en las contiendas electorales, en este caso por la presidencia de Estados Unidos, estos no deben ser vistos como "enemigos a destruir".

"Es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no ayuda, no resuelve, no beneficia, al contrario la violencia enrarece el ambiente político y produce miedo, desconfianza, además es muy inhumana, porque en política podemos ser adversarios, pero no enemigos, y en las contiendas nos podemos dar trato de adversarios a vencer no de enemigos a destruir, por eso condenamos este hecho y si fuimos los primeros en manifestarnos posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades", especificó López Obrador.

"Afortunadamente como no se asesino al expresidente Trump, sí a otra persona y también al tirador, todo muy lamentable, nosotros ya hemos padecido de estos momentos de mucha incertidumbre y tristeza cuando el asesinato del licenciado Luis Donaldo Colosio", argumentó AMLO.

PANORAMA

El mandatario federal resaltó que su Gobierno fue de los primeros en manifestarse y que se enteró del hecho por medio de la virtual presidenta elñecta, Claudia Sheinbaum Pardo.

"Fuimos los primeros en manifestarnos, posiblemente en todo el mundo, me refiero a autoridades, a Gobiernos", refirió AMLO.

"Estábamos en una gira y terminando un acto en compañía de la presidenta electa, ella en su teléfono vio la imagen, todavía inicial, y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé en el primer video, que el expresidente Trump antes de ir al suelo se tocó la oreja y de inmediato, no había información suficiente, condenamos el hecho".

López Obrador manifestó que en caso de que hubieran asesinado a Trump, probablemente sí hubiera afectado a México por la incertidumbre que se generan con este tipo de actos violentos.