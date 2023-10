AMLO revela que cenó con Colosio 2 días antes de su asesinato

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó durante su conferencia de prensa que cenó con Luis Donaldo Colosio dos días antes de que lo asesinaran en Lomas Taurinas, Tijuana. "Me dolió mucho su muerte", aseguró.

El mandatario sostuvo que fue un crimen de Estado, los cuales tardan mucho tiempo en esclarecerse y recordó la conversación que sostuvo con el entonces candidato a la Presidencia de México para mejorar la economía del país.

"Yo conocí a Colosio y cené con él el día 21 de marzo de 1994 y lo asesinaron cobardemente el día 23. Fue una plática importante, como de dos horas ... al día siguiente se fue a su gira. Creo que pasó primero a Sonora y el 22 a La Paz, y de ahí a Tijuana, donde lo asesinan", destacó.

"Me dolió muchísimo, porque imagínense, habíamos hablado de política, del porqué había que cambiar la política neoliberal. Me acuerdo de una expresión. Cuando yo le estoy diciendo que la política neoliberal no es opción para el pueblo de México y que había que darle más importancia a la inversión pública, crear empleos y mejor distribución de la riqueza, me acuerdo de su respuesta: Hay que regresar a Keynes", detalló AMLO.

OPINA SOBRE CASO DE MARIO ABURTO

Respecto a la sentencia de Mario Aburto, asesino de Colosio, explicó que se le juzgó con el Código Penal Federal y su delito debía ser sancionado con el código local de Baja California, que establece que en la defensa pública el castigo son 30 años y no 45 como dice el federal.

Reveló que se promovió un amparo y hay un plazo de cinco días para que se cumpla y Mario Aburto sea liberado porque ya cumplió su condena, mismos que se cumplen mañana.

Respecto al caso de Mario Aburto, quien lleva casi 30 años en la cárcel, López Obrador manifestó que "Todo esto tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con nosotros. Hoy le pedí a la secretaria de Gobernación que vea esto, porque independientemente de que el señor Aburto tiene derecho a ser protegido por la ley, no es un asunto nada más legal o jurídico; se trata del homicidio de un candidato a la Presidencia de la República. Ayudaría mucho porque esas cosas no deben repetirse nunca".