AMLO refrenda propuesta a empresa Calica, que demandó al Gobierno de México por 1500 mdd

Durante su conferencia mañanera, desde Cancún, Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no se ha llegado a un acuerdo con la empresa Caliza Industriales del Carmen S.A de C.V (Calica), actualmente Sac-Tun, para adquirir el terreno de más de 2 mil hectáreas que aún tiene concesionadas a un precio entre 6 mil y 8 mil millones de pesos.

Desde las instalaciones del Tren Maya en Cancún, Quintana Roo, se presentó un video sobre Calica, en el cual explica los daños ambientales que generó la empresa minera en Yucatán.

La empresa Calica, que tiene una concesión para explotar roca caliza en las playas del sureste mexicano, demandó al Gobierno de México por mil 500 millones de dólares de indemnización con el argumento de que el cierre del banco de material fue ilegal.

"Hay una denuncia internacional, ellos alegan de que la clausura fue ilegal y están pudiendo que se les paguen mil 500 millones de dólares", señaló AMLO.

"Nosotros lo que estamos planteando es lo opuesto, que se destruyó el territorio, toda esa zona, y que vamos a defender el que ya no se pueda seguir utilizando como banco de material; además tienen cerca de 2 mil hectáreas más concesionadas y es selva, no es posible permitir que sigan explotando", refirió.

GOBIERNO FEDERAL ENVÍA PROPUESTA A CALICA

López Obrador señaló que le enviaron una propuesta a Calica para buscar un acuerdo en el que proponen comprarles todo el terreno, valuado entre 6 y 8 mil millones de pesos, las más de 2 mil hectáreas.

Destacó que se buscaría poner un centro de recreación en la zona afectada y el resto se declararía reserva natural protegida.

"Ellos siempre hablan de que les preocupa mucho el medio ambiente, que más apoyo para conservar el medio ambiente, que aceptar un acuerdo como el que les estamos proponiendo; sin embargo, no ha habido respuesta, seguramente están pensando que nos vamos a ir y que con el nuevo gobierno van a seguir explotando el banco... Yo les aconsejo que no apuesten a eso porque nosotros no vamos a dejar este asunto en suspenso", advirtió el mandatario.

El mandatario advirtió que antes de que su sexenio termine, se tomará una decisión legal, por lo que pidió a la empresa que ayude y haya una respuesta a su propuesta.