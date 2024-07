AMLO rechaza reunirse con ministra Norma Piña para hablar sobre reforma al Poder Judicial

En la mañanera de este martes 9 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó reunirse con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña, para discutir la reforma al Poder Judicial.

López Obrador indicó que él ya entregó su iniciativa y que está plenamente convencido de que hace falta una reforma judicial.

SE ENTREGÓ INICIATIVA

"Yo no tengo ya nada que ver en esto, ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido de que hace falta la reforma al Poder Judicial", dijo AMLO.

"Me molesta mucho que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protege todavía a delincuentes del crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco", expresó el presidente.

AMLO apuntó que los ministros de la Corte pueden dialogar sobre la reforma al Poder Judicial con la secretaria de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde.

HACER UN CAMBIO

El mandatario federal dejó en claro que "no es nada personal" con la ministra Norma Piña, pero que hace falta "limpiar el país".

"A ver, con todo respeto le diría a la presidenta de la Corte, por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros, por qué se tardan tanto en resolver lo que debe de ser de rápida decisión. Porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo, y por qué tardan tanto, por qué las tácticas dilatorias, que revisen los casos que tienen", apuntó.

"Si no, no avanzamos y hay que pensar en las nuevas generaciones y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable", enfatizó AMLO.

Finalmente, López Obrador celebró que los integrantes del congreso reconozcan que "hace falta la reforma". Creo que eso es un paso adelante".