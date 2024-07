"No hace falta que renuncie Norma Piña, eso no va a 'descafeinar' la reforma judicial": AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, afirmó en su mañanera de este martes 2 de julio que no hace falta que renuncie la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, pues no eso no va a "descafeinar" la reforma al Poder Judicial.

"No hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma", dijo López Obrador.

NO ES UNA CONCERTACIÓN

En la conferencia matutina el presidente rechazó que el tema sea una "concertación" como en el tiempo del expresidente del PRI, Carlos Salinas de Gortari.

"No, no, no es una concertación, como era la costumbre en la época de Salinas, que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro", mencionó AMLO.

NO HAY MARGEN PARA LA NEGOCIACIÓN

El mandatario federal aseguró que no hay margen para la negociación porque la elección de jueces, magistrados y ministros va.

"¿Para qué negociar? A ver qué pasa si renuncio, podrían ustedes aceptar, si dijera un ministro o una ministra, podrían aceptar que sólo se eligiera a los ministros y no a los magistrados o jueces, no, no".

"O si aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años, no, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo", señaló López Obrador.

DEBATE DE LA REFORMA

AMLO aseguró que va bien el debate de la reforma al Poder Judicial y no es una cosa en contra de la ministra Piña.

"Ella llega ahí, desde luego tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial y cómo se enfrenta una crisis, cómo se enfrenta una decadencia, con una reforma una transformación, no parchando".