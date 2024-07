AMLO rechaza acusaciones de fraude a favor de Maduro durante elecciones en Venezuela

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no existen pruebas concluyentes de fraude electoral en Venezuela en favor de Nicolás Maduro.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, AMLO criticó la falta de acción de organismos internacionales en casos de fraude, recordando su experiencia en las elecciones de México en 2006.

"No tengo elementos, o sea, no hay pruebas en el caso de Venezuela, nosotros sí teníamos muchas pruebas", declaró López Obrador.

MÉXICO NO ASISTIRÁ A REUNIÓN DE LA OEA

Además, el presidente López Obrador anunció que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, no asistirá a la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para discutir la situación en Venezuela, dejando a México sin representación en dicho foro.

El jefe del Ejecutivo expresó su descontento con la actitud de la OEA, calificándola de parcial, y criticó a su director, Luis Almagro, por reconocer al candidato opositor como ganador antes de la publicación oficial de los resultados.

"Eso no es serio, no es responsable, eso no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática, a un conflicto", señaló.

AMLO también instó a los gobiernos extranjeros a abstenerse de intervenir en los asuntos de Venezuela, argumentando que estas intervenciones tienden a favorecer a un lado u otro.

En cuanto a la publicación del Centro Carter que calificó las elecciones venezolanas como no democráticas, López Obrador dijo que México esperará a la presentación de las actas para emitir una postura oficial.

ELECCIONES EN VENEZUELA

En las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro y el candidato opositor Edmundo González se han declarado ganadores.

Maduro, que tendría un tercer mandato consecutivo, y la oposición han expresado desacuerdo con el proceso electoral. La oposición y varios observadores internacionales han denunciado irregularidades y falta de transparencia.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que está bajo control gubernamental, anunció resultados parciales a favor de Maduro, sin proporcionar detalles completos del conteo de votos, lo que ha generado escepticismo y protestas en distintos sectores.