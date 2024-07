AMLO hace un llamado a la no violencia tras las elecciones en Venezuela; pide esperar el resultado final

En la conferencia matutina de este martes 30 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) abordó el tema de Venezuela, donde destacó su llamado a la no violencia en ese pais tras las protestas de presunto fraude electoral de las recientes elecciones presidenciales, donde el actual mandatario, Nicolás Maduro, ha sido declarado ganador para un tercer mandato.

López Obrador subrayó la importancia de mantener la calma y evitar la violencia en el país sudamericano.

"Hay que ayudar a que no haya violencia y todos los venezolanos actuaron de manera responsable y no hubo violencia y hay que seguir convocando a la no violencia. Pueden hablar protestas, pero no violentas. No queremos la confrontación", afirmó el presidente mexicano, haciendo un llamado a que las protestas se mantengan pacíficas.

PIDE ESPERAR EL RESULTADO FINAL

El presidente también pidió paciencia y prudencia, señalando que los resultados aún no son definitivos, ya que actualmente solo se ha computado el 80 por ciento de las casillas.

"Puede haber protestas, pero no violentas. No hay necesidad de condenar nada, dado que no se trata de acciones violentas o un golpe de Estado, sino de unas elecciones presidenciales," explicó AMLO.

Asimismo, López Obrador sugirió que ante las dudas y las acusaciones de fraude, se realice un recuento de votos para garantizar la transparencia del proceso electoral.

"Si existen dudas, que se den a conocer los resultados, que se limpie la elección si hace falta. Lo que aquí no quiso Fox ni Calderón, que ahora son observadores democráticos," concluyó el mandatario, haciendo referencia a expresidentes mexicanos que ahora participan como observadores en procesos electorales internacionales.

SITUACIÓN EN VENEZUELA

La situación en Venezuela sigue siendo tensa, y las palabras de AMLO buscan contribuir a una resolución pacífica y democrática, esperando que el recuento de votos aclare cualquier controversia y se respeten los resultados finales.