AMLO llama a no intervenir en elecciones de Venezuela tras llamada con Colombia y Brasil

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a los líderes de otras naciones a no intervenir en los resultados de las elecciones en Venezuela. Reiteró que México no tomará partido, argumentando que "no es legal ni legítimo" que otros países emitan juicios a favor de algún candidato.

López Obrador fue cuestionado sobre la llamada que sostuvo el día anterior con sus homólogos de Brasil y Colombia, Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, para abordar la situación en Venezuela y según informó, se alcanzó un acuerdo para evitar la violencia.

Además, se decidió que los cancilleres de los tres países mantendrán una comunicación constante para dar seguimiento a la situación y proponer medidas no intervencionistas.

"Dicho de otra manera, concluimos en que no haya muchas movilizaciones. También somos de la idea de que se tienen que presentar las actas, no basta con proclamas, hablando de que se obtuvo el triunfo si no hay actas que prueben el resultado. Ya la autoridad electoral en Venezuela se comprometió (...) a que se pueda verificar lo que sostienen las partes", agregó López Obrador.

CONTROVERSIA POR ELECCIONES EN VENEZUELA

Un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que Colombia, Brasil y México coincidieron en que las controversias sobre el proceso electoral en Venezuela deben resolverse por la vía institucional.

"El principio fundamental de la soberanía popular debe ser respetado mediante la verificación imparcial de los resultados. En ese contexto, hacemos un llamado a los actores políticos y sociales a ejercer la máxima cautela y contención en sus manifestaciones y eventos públicos con el fin de evitar una escalada de episodios violentos", señala el documento.

Cabe destacar que, durante la reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada el 31 de julio en Washington, Colombia y Brasil se abstuvieron de votar a favor o en contra de solicitar a Venezuela la publicación inmediata de las actas de las elecciones. México decidió no participar en la votación.