AMLO hablará hoy con presidentes de Brasil y Colombia sobre situación en Venezuela

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que mantendrá una llamada telefónica con los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro Urrego, respectivamente.

Durante la conferencia de prensa de este 1 de agosto, el mandatario reveló que la conversación está programada para la tarde de hoy, alrededor de las 14:00 horas, y tendrá como tema central las recientes elecciones en Venezuela.

Sin embargo, López Obrador no especificó si las conversaciones serán individuales o si los tres mandatarios participarán en un diálogo grupal, aunque la comunicación tiene como objetivo discutir las posturas respecto al proceso electoral en Venezuela.

MÉXICO SE ABSTIENE DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE LA OEA

AMLO también explicó la razón por la cual México decidió no participar en la reunión extraordinaria convocada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela.

López Obrador criticó la actitud "intervencionista" del director de la OEA, Luis Almagro, quien, según el presidente mexicano, reconoció a uno de los candidatos sin pruebas suficientes.

"Yo tengo la información de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores, no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA", declaró López Obrador.

Desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo enfatizó que México ha mantenido una postura de prudencia, evitando intervenir en asuntos internos de otros países.

"No meternos en un asunto que corresponde fundamentalmente a los venezolanos. Por eso planteamos: primero, que no haya violencia; segundo, que se respete la voluntad; tercero, que se presenten las pruebas, las actas, del resultado electoral; y cuarto, que no haya injerencismo. Hay que esperar a que se entreguen los resultados", concluyó AMLO.