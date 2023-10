AMLO busca que fideicomisos del Poder Judicial se utilicen para becas

En la mañanera de este jueves 12 de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló acerca de los efectos que pueda tener la reforma a la iniciativa de presupuestos del Poder Judicial.

"No creo yo que afecte para nada ese fideicomiso que está en cuestión, prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios de los altos funcionarios públicos. Sería bueno que explicaran los de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados, cuál ha sido la trayectoria, como se fue constituyendo este fidecomiso, y es muy poco lo que se ejerce, se va acumulando cada vez más y ahí se tiene ese guardadito", puntualizó AMLO.

El mandatario federal comentó que este fideicomiso no va afectar a los trabajadores, es actuar con apego de la austeridad. "Antes el funcionario tenía que vivir con 700 mil pesos mensuales, mientras el salario promedio de los 22 millones mexicanos que trabajan y están inscritos en el seguro social con 16 mil pesos mensuales", dijo AMLO.

FIDEICOMISOS PARA BECAS

López Obrador expresó que aunque los reaccionarios estén diciendo otras cosas, se trata de privilegios. "No se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado, no se va a despedir a nadie. Esto ayudaría muchísimo para becas de estudiantes de familias pobres, porque solo en el nivel medio superior las becas son universales, hay ya tres programas que son universales", exclamó AMLO.

El presidente afirmó que uno de los programas universales es el de adultos mayores, es una recompensa por todo lo que han contribuido, pues en algunos casos esto les permite para los alimentos y gastos personales.

AMLO argumentó que ese recursos va aumentar 25 por ciento en enero. "Les va a tocar como 100 pesos diarios a cada adulto mayor. Si el Banco del Bienestar termina de consolidarse en su operación se los entregaremos cada quincena; lo cual son mil 500 pesos".

CLARIDAD

AMLO añadió que de los recursos que entrega el Gobierno Federal también es universal para todos los que estudian preparatoria en escuelas públicas, son más de cuatro millones los que reciben la beca.

"Solamente en primaria básica no es universal, se entrega a las comunidades más pobres y en algunos casos es muy doloroso porque hay mucha pobreza, entonces en un grupo le toca a la mitad y a la otra no. El ideal sería que fuese universal. En el caso de los estudiantes de nivel superior de familias de pobres ya son más de 400 mil, imaginen a todos los estudiantes del UNAM y el Poli juntos", refirió el presidente.

López Obrador concluyó en que la vida pública cada vez es más pública, y que a lo mejor los mismos ministros están de acuerdo el día de hoy que los fideicomisos se utilicen para las becas de los estudiantes.