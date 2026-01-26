  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 26 De Enero Del 2026
Nacional / México

Alejandro Gertz Manero rinde protesta como embajador de México en el Reino Unido

El senador Luis Donaldo Colosio cuestionó la falta de una carrera diplomática especializada para ocupar el cargo

Ene. 26, 2026
El exfiscal general de la República ahora representará a México en el país de Europa.
Alejandro Gertz Manero, exfiscal general de la República, rindió protesta como embajador de México ante el Reino Unido de la Gran Bretaña, luego de que el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificara su nombramiento en una sesión breve de aproximadamente 30 minutos.

La designación fue aprobada con los votos de Morena, PRI, PT y PVEM, mientras que el único legislador que manifestó su rechazo fue el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, quien cuestionó la legalidad de la renuncia de Gertz Manero a la FGR y la falta de una carrera diplomática especializada para ocupar el cargo.

imagen-cuerpo

LO RATIFICAN, PROTESTA Y SE VA

Durante su intervención, Colosio señaló que la invitación para ocupar una embajada no constituye una causa grave para dimitir del cargo de fiscal, como lo establece la ley, y subrayó que experiencia en el servicio público no equivale necesariamente a formación diplomática. Aun así, reconoció que el nombramiento sería aprobado por la mayoría legislativa.

Tras la votación económica a mano alzada, la presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Kenia López Rabadán, anunció formalmente la ratificación. Posteriormente, una comitiva acompañó a Gertz Manero al recinto legislativo, donde rindió protesta constitucional ante los legisladores, quienes le brindaron un aplauso.

El nuevo embajador permaneció alrededor de 20 minutos en el Congreso, tiempo en el que saludó, abrazó y se tomó fotografías con legisladores tanto de la bancada oficialista como de la oposición.

Al concluir el acto protocolario, Alejandro Gertz Manero abandonó el recinto sin emitir declaraciones a la prensa, acompañado por la comitiva oficial para dar inicio inicio formal a su nueva encomienda diplomática en uno de los escenarios geopolíticos más relevantes del momento.

César Leyva
