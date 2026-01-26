Harry Styles en México: precios oficiales de los boletos en el Estadio GNP Seguros

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El cantante británico Harry Styles regresará a México con dos presentaciones programadas para el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, dentro de su gira mundial que promociona su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally.

La preventa de boletos comenzará el 28 de enero a las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará al día siguiente, 29 de enero, a la misma hora. En estas fechas, Styles contará como invitada especial con la cantautora británica Jorja Smith. En otras ciudades de su gira participarán artistas como Shania Twain, Jamie xx, Robyn, Fousheé y Skye Newman.

PRECIOS DE BOLETOS EN MÉXICO

Durante la preventa Beyond de Banamex se dieron a conocer los precios con cargos incluidos para ambos conciertos:

Pits: $6.547,25 MXN

GNP: $4.191,25 MXN

Verde B: $3.987,25 MXN

Naranja B: $2.827,25 MXN

General A: $2.579,25 MXN

General B: $2.579,25 MXN

Verde C: $2.205,25 MXN

General C: $1.463,25 MXN

Naranja C: $1.091,25 MXN

Paquetes VIP: de $5.562,75 a $15.546,00 MXN

Los boletos pueden adquirirse en Ticketmaster México, plataforma oficial de venta, donde también se pueden consultar mapas del estadio y disponibilidad por sección.

Harry Styles es uno de los artistas más escuchados a nivel global, con 26.300 millones de reproducciones totales en Spotify y aproximadamente 49,5 millones de oyentes mensuales. Su sencillo As It Was (2022) cuenta con más de 4.100 millones de reproducciones y se mantuvo 15 semanas consecutivas en el número uno del Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Su último álbum, Harry´s House, le valió el Grammy a Álbum del Año en 2023, así como diversos BRIT Awards, consolidando a Styles como una figura dominante del pop contemporáneo. Inició su carrera en solitario en 2016 tras la separación de One Direction y ha publicado tres discos de estudio: Harry Styles (2017), Fine Line (2019) y Harry´s House (2022).