Día Mundial del Pescador: ¿De cuánto es el apoyo que reciben del Gobierno de México?

Cada 26 de enero se conmemora el Día Mundial del Pescador, una fecha que pone en el centro a hombres y mujeres cuya labor diaria en mares, ríos y lagos resulta clave para la alimentación y la economía de miles de comunidades en México.

Más allá de ser un oficio, la pesca representa una forma de vida marcada por el esfuerzo constante, largas jornadas y la exposición a condiciones climáticas adversas. Desde quienes navegan durante semanas en altamar hasta los pescadores ribereños que dependen de pequeñas embarcaciones, todos forman parte de una actividad esencial para el país.

UN SECTOR DIVERSO QUE SOSTIENE COMUNIDADES ENTERAS

La conmemoración reconoce a un sector amplio y diverso. Incluye a tripulaciones de embarcaciones mayores, cooperativas pesqueras, trabajadores acuícolas y productores de aguas continentales, quienes mantienen vivas tradiciones transmitidas de generación en generación, especialmente en zonas costeras y regiones ribereñas.

A pesar de su relevancia económica y social, la pesca suele desarrollarse en condiciones complejas, con ingresos variables y riesgos constantes, lo que hace fundamental la implementación de políticas públicas que respalden a quienes viven de esta actividad.

BIENPESCA, EL RESPALDO DEL GOBIERNO DE MÉXICO

En el marco del Día Mundial del Pescador, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reconoció el papel fundamental que desempeñan las y los pescadores en el bienestar del país. A través del programa Bienpesca, el Gobierno de México brinda un apoyo económico directo a pescadores y acuicultores registrados.

Este programa otorga un apoyo anual de 7 mil 500 pesos, entregado de manera directa mediante la tarjeta del Banco del Bienestar, con el objetivo de fortalecer la economía de las comunidades dedicadas a la pesca y la acuacultura.

Las y los pescadores son parte fundamental del bienestar del país. Con #Bienpesca, el @GobiernoMX reconoce su trabajo y apoya de manera directa a quienes sostienen a las comunidades costeras y ribereñas.#DíaMundialDelPescador #HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/1fpahWjySk — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) January 26, 2026

REQUISITOS PARA ACCEDER AL APOYO

Para ser beneficiario de Bienpesca, es necesario ser persona física, estar inscrito en el Padrón de Productores de Pesca y Acuacultura y contar con documentación que acredite la actividad, como permisos o concesiones vigentes, avisos de arribo o cosecha, o constancias emitidas por la Conapesca.

Dependiendo del tipo de productor, también se solicitan documentos específicos, como actas de cooperativas, libretas de mar, avisos de despacho o registros en programas de ordenamiento pesquero. Además, es indispensable contar con identificación oficial vigente y CURP válida.

MÁS QUE UNA FECHA CONMEMORATIVA

El Día Mundial del Pescador no solo reconoce un oficio, sino el valor humano, social y cultural de quienes hacen del mar y las aguas interiores su espacio de trabajo. También recuerda la importancia de seguir impulsando acciones que fortalezcan la actividad pesquera de forma sostenible y digna.