Piloto de avioneta fumigadora es salvado por jornaleros tras accidente en campos de Ahome

La mañana de este lunes 26 de enero de 2026, una jornada agrícola común en el norte de Sinaloa se transformó en una escena de emergencia y solidaridad, luego de que una avioneta fumigadora se accidentara en campos de cultivo ubicados entre los municipios de Ahome y El Fuerte.

El percance dejó al piloto con lesiones de gravedad, pero su vida fue salvada gracias a la rápida intervención de jornaleros que se encontraban trabajando en la zona y no dudaron en actuar de inmediato.

EL ACCIDENTE QUE DETUVO LA RUTINA DEL CAMPO

De acuerdo con reportes de medios locales, el accidente ocurrió alrededor de las 7:30 horas en un predio del Ejido 5 de Mayo, dentro del municipio de Ahome. La aeronave, una avioneta Cessna de color amarillo con franjas azules y matrícula XB-SMA, realizaba labores de fumigación cuando presentó una falla mecánica en pleno vuelo.

Los primeros informes señalan que el motor se apagó de manera repentina, lo que obligó al piloto a intentar un aterrizaje de emergencia en los campos agrícolas. Durante la maniobra, la avioneta terminó impactándose contra uno de los surcos, provocando un fuerte choque.

El impacto desprendió el motor y dañó severamente la cabina, dejando al piloto atrapado entre los restos de la aeronave.

JORNALEROS, LOS PRIMEROS EN LLEGAR AL RESCATE

Trabajadores del campo que laboraban en el área conocida como Campo Cinco presenciaron el momento del accidente. Al ver la caída de la avioneta, corrieron hacia el sitio sin esperar la llegada de los cuerpos de emergencia.

Con esfuerzo y rapidez, lograron liberar al piloto de la cabina dañada. Posteriormente, lo subieron a un vehículo particular y lo trasladaron de urgencia a un hospital privado en la ciudad de Los Mochis. Esta acción fue clave para que el lesionado recibiera atención médica inmediata.

La respuesta de los jornaleros fue reconocida por autoridades y testigos, quienes coincidieron en que su intervención pudo haber marcado la diferencia entre la vida y la muerte.

IDENTIDAD Y ESTADO DE SALUD DEL PILOTO

El piloto fue identificado como Javier "I", de 55 años de edad. Al momento de su ingreso al hospital, presentaba lesiones en ambas piernas, consideradas de gravedad.

Hasta el cierre de esta información, su estado de salud se reporta como delicado, aunque permanece bajo observación médica especializada. Las autoridades no han dado a conocer su identidad completa de manera oficial.

AUTORIDADES INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL PERCANCE

Tras el reporte del accidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Ahome activaron un operativo en la zona. Al sitio acudió personal de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano, quienes se encargaron de asegurar el área y resguardar la aeronave siniestrada.

La avioneta pertenece a la empresa Agrícola Ibarra y permanecerá bajo custodia mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. Protección Civil estatal y municipal también participa en las labores de evaluación.

Entre las principales líneas de investigación se encuentra el presunto desperfecto del motor y las condiciones en las que se intentó el aterrizaje forzoso.

UN LLAMADO A LA PREVENCIÓN Y AL MANTENIMIENTO AÉREO

Aunque los accidentes de avionetas fumigadoras no son comunes, este tipo de incidentes pone en evidencia los riesgos que implica el trabajo aéreo en zonas agrícolas. Especialistas señalan la importancia de reforzar los protocolos de mantenimiento, revisión mecánica y respuesta ante emergencias.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso deja una muestra clara de la solidaridad que se vive en los campos de Sinaloa, donde una mañana de trabajo terminó convirtiéndose en una acción colectiva que salvó una vida.